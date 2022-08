L'OM et Sanchez écrasent tout, Tudor avait tout prévu

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a facilement disposé de Nice ce dimanche en Ligue 1. Une belle victoire trois buts à zéro et un premier doublé sous ses nouvelles couleurs pour Alexis Sanchez.

Malgré de nombreuses critiques à son sujet, Igor Tudor peut être fier de ce que réalisent ses troupes pour le moment. Le Croate peut d'ailleurs bénéficier de renforts de qualité lors du mercato. En attaque, l'OM a fait le choix de faire venir Alexis Sanchez en provenance de l'Inter. Un pari risqué au vu de la forme du Chilien depuis quelques mois maintenant. Mais depuis ses premières apparitions sous le maillot de l'OM, l'ancien du Barça fait plus que le travail. Contre Nice ce dimanche, il a même planté un doublé pour ouvrir son compteur avec l'OM. De très bon augure pour la suite des opérations selon certains observateurs. Ce n'est pas Vikash Dhorasoo qui dira le contraire.

L'OM de Tudor, Dhorasoo s'éclate

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur cet OM version Tudor et sur l'apport d'Alexis Sanchez. « Payet avait réussi la saison dernière à être bon sans avant-centre. Et même quand il était là, il n'était pas là... Cela veut dire qu'il est capable de faire beaucoup de choses et que ça allait venir. Payet devait jouer, il a trop de talent. L'équipe est très forte. Tudor est très déterminé, très dur. Il sait ce qu'il veut. Il avait prévu d'intégrer Payet à un moment. En plus Sanchez met deux buts complètement différents. C'est un super joueur. Mais c'est vrai qu'il peut aussi s'éteindre parce que physiquement, on ne sait pas où il en est », a notamment indiqué Vikash Dhorasoo, séduit par le visage affiché par l'OM, même si l'enchaînement des matchs sera à surveiller pour un effectif encore limité en nombre. Les derniers jours du mercato seront néanmoins animés à Marseille, alors que les Phocéens espèrent recruter un attaquant.