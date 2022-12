L'OM et Milik, il y a un énorme problème

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a trouvé la place d'Arkadiusz Milik, et elle est à la Juventus Turin. L'attaquant polonais se régala chez les Bianconeri où il est prêté depuis le début de saison. Un transfert définitif est largement possible, encore faut-il qu'il y ait une nouvelle direction turinoise.

Arkadiusz Milik avait le profil idéal pour incarner le « grantatakan » tant aimé du public marseillais mais le Polonais n'a pas réussi à faire son trou du côté de l'OM. Il avait déjà été snobé par Jorge Sampaoli qui lui préférait même Payet en faux numéro 9. L'arrivée d'Igor Tudor n'a curieusement pas arrangé les choses pour l'attaquant qui a quitté le club phocéen dès le mois d'août. Il a été prêté à la Juventus Turin en fin de mercato estival pour évoluer comme doublure voire comme complément de Dusan Vlahovic.

Pas de présidence à Turin, pas de transfert pour Milik

Actuellement, tout se passe pour le mieux pour Milik du côté des Bianconeri. L'ancien napolitain a inscrit quatre buts en Serie A et deux en Ligue des champions sur les 17 rencontres qu'il a disputées. Il est apprécié par le public turinois et par le staff, devenant même progressivement un titulaire aux yeux de Massimiliano Allegri. L'option d'achat de 7 millions d'euros plus 2 millions de bonus serait sans doute déjà levée si la Vieille Dame ne connaissait pas des soucis avec la justice.

The next months will be decisive for #Milik future at #Juventus the redemption (€7m+2m) will be decided based on the second half of the season based on performances (@cmdotcom ) pic.twitter.com/bLnCMYvN4r — 🎥 All JuveCast🎙 🏳️🏴 (@AllJuveCast) December 23, 2022

En effet, la Juventus est dans le viseur des enquêteurs italiens pour des transferts douteux ces dernières saisons. Toute la direction sportive ayant démissionné, y compris le grand patron Andrea Agnelli, cela bloque le mercato du club, y compris le cas Milik. Selon Calciomercato, un transfert de l'attaquant polonais ne se décidera pas avant la deuxième partie de saison et donc sûrement pas en janvier. Cela le temps de retrouver une stabilité dans l'état-major du club et donc dans les prises de décision. Quand la situation sera plus claire, on ne doute pas que la Juventus va foncer sur Milik, très bon attaquant qui reste bon marché au niveau du prix. Attention toutefois à ne pas voir d'autres formations vouloir en profiter et faire monter les enchères d'ici-là.