L'OM et Longoria grillés, Karsdorp s'éloigne au mercato

Par Adrien Barbet

Pas dans les plans de José Mourinho pour la suite de la saison avec l'AS Roma, Rick Karsdorp cherche à quitter la Louve. Plusieurs clubs sont intéressés par le latéral néerlandais dont l'OM ainsi que d'autres formation qui prennent de l'avance sur l'équipe phocéenne.



Depuis sa brouille avec José Mourinho, Rick Karsdorp est invité à quitter la Roma. Le joueur de 27 ans est toujours en Italie mais discute avec différents clubs pour s'engager dans une nouvelle aventure dès l'ouverture du mercato hivernal. L'OM qui a rencontré le joueur et ses représentants est au point mort dans les négociations. Pablo Longoria est en train de se faire dépasser par d'autres écuries. Selon les informations du journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio, Fulham montre un fort intérêt pour le joueur formé au Feyenoord Rotterdam. Le club anglais s'est renseigné pour Karsdorp pour passer à l'action rapidement.

Fulham sur la situation de Karsdorp, l'OM doit s'activer

Actuellement neuvième de Premier League pendant la trêve internationale, Fulham souhaite poursuivre son bon début de saison pour obtenir son maintien dans le championnat anglais. Les Cottagers sont disposés à faire une offre de transfert alors que Lille et le Torino, également intéressés, ne veulent obtenir Karsdorp que sous la forme d'un prêt. L'OM doit absolument formuler une offre suffisamment élevée pour entamer les négociations avec le latéral droit. Évalué à 9 millions d'euros, Karsdorp serait une recrue idéale pour Igor Tudor qui souhaite avoir un profil différent de Jonathan Clauss. Les Marseillais comptent remonter au classement de Ligue 1 et terminer à la fin de la saison sur le podium. L'opération remontada en championnat a déjà été activée par Pablo Longoria qui cherche à renforcer l'effectif marseillais. Karsdorp aura l'embarras du choix pour quitter la Roma et Mourinho, l'OM l'attend de pied ferme.