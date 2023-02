L’OM et le Vélodrome, une mine d'or pour Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour la venue du Paris Saint-Germain ce mercredi, en huitième de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille va encore remplir le Vélodrome. Une nouvelle affluence impressionnante pour le club phocéen qui se classe parmi les références dans ce domaine en Europe.

Le Paris Saint-Germain peut s’attendre à une ambiance bouillante ce mercredi soir. A l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille attend plus de 65 000 spectateurs. Si l’on excepte les finales au Stade de France, il s’agira probablement du record dans l’histoire de la compétition.

Ce n’est pas vraiment une surprise compte tenu de la popularité olympienne cette saison. Le club phocéen attire du monde au Vélodrome ces derniers mois. Et possède de loin la meilleure affluence moyenne de Ligue 1 avec 62 449 spectateurs. C’est plus que le Paris Saint-Germain (47 667) et l’Olympique Lyonnais (46 305), même s’il faut rappeler que le stade marseillais bénéficie d’une grande capacité.

L'OM devant le Real et Man City

Ce paramètre explique pourquoi le vice-champion de France en titre, malgré ses 94%, possède un taux de remplissage inférieur à ceux du Paris Saint-Germain (99 %), du Racing Club de Lens (98 %) et de Strasbourg (97 %). De son côté, l’Olympique de Marseille a quand même de quoi se vanter. Devant des clubs du calibre du Real Madrid (57 552), Manchester City (53 152) ou encore Arsenal (51 544), le pensionnaire du Vélodrome se classe huitième au classement des meilleures affluences moyennes en Europe !

De quoi rendre fier le président Pablo Longoria. « Merci à nos supporteurs de venir au stade et de nous soutenir, c’est un sentiment incroyable, ça nous touche. C’est un travail au quotidien pour avoir un stade plein, nous devons continuer comme ça. Avec cette ambiance unique et extraordinaire, que j’aimerais partager avec tout le monde », s’est réjouit le dirigeant marseillais, aussi enthousiaste que les fans pendant les rencontres.