L'OM et l'indice UEFA, le classement qui fait mal

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a été éliminé jeudi soir de la Conference League par Feyenoord. Une énorme désillusion pour le club phocéen, qui visait la victoire finale dans cette nouvelle compétition.

L'OM avait fait de la Conference League un objectif majeur en cette fin de saison. Mais le club phocéen a failli en demi-finales contre Feyenoord. Jeudi soir, les hommes de Jorge Sampaoli avaient pourtant une occasion en or de passer en finale de la compétition. La blessure précoce de Dimitri Payet n'a rien arrangé à la situation d'un groupe émoussé et sans inspiration. La fin de saison s'annonce des plus tendues alors que la place sur le podium de l'OM est également menacée après la victoire de Monaco ce vendredi soir à Lille. Et pour ne rien arranger, l'OM n'est pas le club français qui a ramené le plus de points à l'indice UEFA malgré son bon parcours en C4.

L'OM, un parcours européen pas récompensé

Les parcours des différents clubs français engagés cette saison en coupe d'Europe ont été bien différents. Le PSG s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Idem pour le LOSC contre Chelsea. En Ligue Europa, l'AS Monaco a déçu en huitièmes de finale face à Braga et l'OL s'est fait balayer lors de son opposition face à West Ham. Enfin, le Stade Rennais a sauté en huitièmes de finale de la Conference League quand l'OM a atteint les demi-finales de la nouvelle compétition. Mais même si les Phocéens sont allés les plus loin en Europe cette saison, ils n'ont rapporté que 16 points à l'indice UEFA. L'OL est le club qui en a rapporté le plus avec 21, suivi du Paris Saint-Germain avec 19. Lille finit même devant l'OM avec 17. Seuls Monaco et Rennes font moins bien avec respectivement 15 et 14 points. Une campagne européenne bien mal récompensée pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui avaient été précédemment reversés en C4 après avoir été éliminés de la Ligue Europa.