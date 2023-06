L’OM est vendu, McCourt et lui sont les seuls à le savoir

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le nom de l'Arabie Saoudite est toujours associé à l'Olympique de Marseille, dont la vente est annoncée chaque jour sans jamais se concrétiser. Pourtant, tout est ficelé maintient Thibaud Vézirian.

Le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille occupe toujours le devant de la scène à l’intersaison, et cet été 2023 n’échappe pas à la règle. Pourtant, cela fait plus de deux ans que les annonces en ce sens se multiplient, sans que cela ne débouche sur la moindre officialisation, ou un bouleversement à la tête du club. Frank McCourt a toujours les clés du club, et l’homme d’affaires américain paye de sa poche pour combler le déficit et permettre à Pablo Longoria de continuer à recruter.

L'OM est vendu ou pas ?

Difficile de suivre donc pour les supporters de l’OM qui ont l’impression de se faire balader dans ce dossier complexe, où l’Arabie Saoudite et ses investissements dans le football envoient tout de même du rêve sur le plan des moyens financiers pour retourner sur le toit de l’Europe, ou au moins concurrencer réellement le PSG en France. L’homme qui a mis le feu à cette histoire de vente de l’OM est bien connu, puisqu’il s’agit de Thibaut Vézirian. Le journaliste a été directement confronté par un des suiveurs de son émission sur Youtube, qui lui a tout simplement demandé si, après des années de « teasing » l’OM était vendu ou pas. La réponse est restée nébuleuse, laissant entendre une vente actée mais retardée ou remise en cause par des éléments extérieurs.

« Oui, l’OM est vendu, ça n’a pas changé. Enfin, il faut voir la définition. Le deal est acté, il n’y a pas de problèmes là-dessus, on pourra même te dire qu’il s’est fait en trois jours. Tout ce qui est mis en place, c’est pour officialiser la vente. Là, en interne, tous les voyant sont au vert, et tout le monde attend en effet que ça arrive. Et en fait, il y a des aléas économiques, médiatiques, politiques ou géo-politiques qui font qu’un deal est repoussé et qu’il faut repartir sur un moment de latence. C’est toujours l’ère McCourt, mais l’OM a des garanties sur l’avenir. L’OM peut construire en sachant ce qui arrive », assure Thibaud Vézirian, pour qui il est clair que si McCourt investit tant que cela alors qu’il ne cesse de perdre de l’argent avec le club provençal, c’est qu’il sait pertinemment qu’il s’y retrouvera quand l’OM sera racheté. C’est fort possible si un jour la transaction se finalise, mais pour le moment, le natif de Boston continue surtout de lâcher des dizaines de millions d’euros à fonds perdus dans la formation marseillaise. Et les signaux concrets laissant apparaitre une vente du club phocéen sont plus que discrets à l'heure actuelle.