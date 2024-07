L'OM est si riche, Arsenal lui demande 40 millions d'euros

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Très actif sur le marché des transferts cet été, l’OM cible plusieurs joueurs pour renforcer son secteur offensif dont Eddie Nketiah. Cependant, Arsenal se montre gourmand et Marseille va devoir hausser son offre pour s’attacher les services du joueur.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été agité. Huitième de Ligue 1 l’an dernier, le club phocéen ne disputera pas de Coupe d’Europe et va connaître un grand ménage au niveau de son effectif, ce qu’a confirmé le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi lors de sa conférence de presse d’intronisation. Alors que le dossier menant à Mason Greenwood est toujours chaud, l’OM cherche un numéro 9, surtout en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Pablo Longoria regarde là-aussi en Premier League et a ainsi coché le nom d’Eddie Nketiah, jeune talent des Gunners. Avec plus de 160 matchs disputés avec l’équipe professionnelle, l’international anglais (1 sélection) pourrait être tenté par un nouveau challenge après avoir vu son temps de jeu diminuer cette saison avec Mikel Arteta. Selon le média britannique CaughtOffside, l’OM a même formulé une offre de 25 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur.

Arsenal ne va pas brader Nketiah

Seulement, Arsenal ne compte pas vendre son élément offensif de 25 ans à n’importe quel prix. Nketiah est encore sous contrat jusqu’en 2027 et valorise son joueur à 35 voire 40 millions d’euros. Le deuxième du dernier championnat d’Angleterre peut faire monter les enchères, puisque l’Olympique de Marseille n’est pas le seul sur le dossier. Plusieurs écuries de Premier League se sont également positionnées comme Crystal Palace, Everton, West Ham, Brentford ou encore Wolverhampton. Le joueur, de son côté, est conscient qu’il a besoin de plus de temps de jeu et il est prêt à quitter son club formateur cet été. L’opération semble faisable pour Marseille, mais si l’OM veut boucler cette opération, il va devoir hausser son offre pour ne pas voir ce talent lui passer sous le nez. Confirmation que l’été sera agité à Marseille, qui est visiblement pris pour un nouveau riche, y compris en Premier League.