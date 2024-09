L'OM est sauvé, deux clubs se battent pour lui

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Indésirable du côté de l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi doit se trouver une porte de sortie. Alors que le mercato est encore ouvert dans plusieurs pays européens, le Marocain est dans le viseur de deux cadors du championnat grec, qui se battent pour obtenir sa signature en prêt.

Azzedine Ounahi est l’un des joueurs qui a fait les frais de la révolution d’effectif de l’Olympique de Marseille cet été. Le milieu offensif marocain n’est pas dans les plans de son entraîneur Roberto De Zerbi, qui l’a convoqué lors de la première journée de Ligue 1 à Brest sans le faire entrer en jeu, faute d’avoir un effectif complet à sa disposition. Lors des deux rencontres suivantes, contre Reims et à Toulouse, l’Italien ne l’a pas retenu sur la feuille de match. Le message est clair, Ounahi doit se trouver un nouveau point de chute. Même si le marché des transferts a fermé ses portes dans certains pays européens fin août, celui-ci est encore ouvert en Grèce, en Turquie mais également au Proche-Orient, où l’ancien angevin avait refusé de signer il y a plusieurs semaines. Cependant, deux clubs grecs s’arrachent sa signature en prêt et espèrent boucler rapidement l’opération.

Ounahi fonce vers le Pana

Comme l’affirme L'Equipe ces dernières heures, les mastodontes du championnat de Grèce que sont l’Olympiakos et le Panathinaïkos, qui jouent tous deux une Coupe d’Europe cette saison, se disputent une finale pour accueillir le joueur en prêt. D’ailleurs, l’OM est parvenu à un accord avec les deux formations, et le choix numéro 1 du principal intéressé s'est porté sur le Pana. L’Olympiakos jouera la Ligue Europa et affrontera d’ailleurs l’Olympique Lyonnais tandis que le Panathinaïkos, tombeur du RC Lens en barrage de Ligue Europa Conférence, défiera notamment l’épouvantail de la compétition, Chelsea. De solides arguments qui peuvent convaincre le joueur de 24 ans, même si l'OM se satisfera surtout de se défaire de son salaire. Car sur le plan financier, ce devrait être un prêt payant de 0,5 ME, et une option d'achat non obligatoire de 11,5 ME.