OM : L'OM explore le Portugal pour se renforcer d'urgence au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avec cinq défaites en douze matchs de Ligue 1, le début de saison de l’Olympique de Marseille est difficile.

C’est peu de le dire après les matchs contre la Lazio, le PSG et Montpellier, tous perdus. Du coup, le mercato hivernal pourrait être plus animé que prévu et des renforts sont d’ores et déjà exigés par les supporters olympiens. Cela tombe bien, le journal portugais O-Jogo affirme que les recruteurs marseillais sont actifs et scrutent notamment au Portugal afin de dénicher d’éventuels renforts.

Selon le média portugais, l’Olympique de Marseille était ainsi représenté lors du match opposant Braga au Vitoria Setubal. Régulièrement annoncé dans le viseur d’Andoni Zubizarreta lors des dernières périodes de mercato, l’ailier Ricardo Horta (24 ans) était certainement observé avec attention. Le Phocéen évoque deux autres joueurs, possiblement dans le viseur du club en vue du mercato : le buteur Dyego Sousa ou encore le milieu offensif Wilson Eduardo. Reste à savoir quels seront les moyens mis à disposition par Frank McCourt pour renforcer l’effectif cet hiver. Pour rappel en janvier 2018, l’Olympique de Marseille avait surpris en n’officialisant aucun mouvement durant le mercato.