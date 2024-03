L'OM est devenu le Barça, ce journaliste crie victoire

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Raillé pour son âge et critiqué pour son expérience ratée en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset a retourné l'opinion marseillaise en 10 jours. L'OM est redevenu une belle équipe de foot et ce n'est pas du qu'au calme de son nouvel entraîneur.

Joe Biden, bientôt réincarné en Raymond Goethals. Il ne s'agit pas du scénario d'un film hollywoodien mais bien le changement d'image de Jean-Louis Gasset chez les observateurs. L'arrivée de l'ex-sélectionneur ivoirien à l'OM avait inquiété en raison de son âge. Désormais, beaucoup voient en lui l'incarnation de la sagesse, dans la lignée du célèbre « Raymond la Science » vainqueur de la C1 avec Marseille en 1993. En 10 jours, Gasset a fait gagner l'OM trois fois en trois matchs. Les Phocéens ont inscrit 12 buts dont 5 à la pauvre équipe clermontoise samedi soir. Une performance marquante pour un OM encore très malade récemment.

Les cadres sont revenus au niveau avec Gasset

Le calme apporté par Jean-Louis Gasset ne peut expliquer à lui seul une telle dynamique et surtout un tel bond en terme de niveau collectif. Les joueurs marseillais répondent enfin aux attentes sportives d'un candidat déclaré à la Ligue des champions. Contrairement à Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a su montrer au grand public la qualité de son effectif. Une telle performance en si peu de temps, cela a de quoi épater le consultant de RMC Kévin Diaz.

🗣️ @kevindiaz11 "Pour l'instant, Jean-Louis Gasset il y avait des doutes légitimes, mais force est de constater qu'il fait un excellent travail sur ses premières semaines à l'OM." pic.twitter.com/GfHaXlPAbR — After Foot RMC (@AfterRMC) March 2, 2024

« Il n’y a pas que le calme. Quentin Merlin, par exemple, il n’a pas retrouvé que du calme mais aussi ses jambes. Il avait une période un peu compliquée sur les derniers mois à Nantes mais on a retrouvé le Quentin Merlin de la saison dernière. Jonathan Clauss n’en parlons même pas, il met un but magnifique avec une frappe sous la barre. Ndiaye… J’ai toujours aimé ce joueur même s’il a eu du mal à lancer son aventure. Pierre-Emerick Aubameyang, je ne veux plus entendre parler de fraude le concernant. Non, l’équipe de l’OM c’est pas spectaculaire mais il y a des joueurs qui retrouvent leur niveau. […] Je pense que pour l’instant… Gasset, il y avait des doutes légitimes après sa CAN ratée avec la Côte d’Ivoire, mais force est de constater qu'il fait un excellent travail sur ses premières semaines à l'OM », a t-il expliqué dans l'After Foot. Reste désormais à confirmer devant des adversaires plus coriaces comme Villarreal jeudi prochain.