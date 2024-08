L’OM envoie 15 ME, Kiliann Sildillia se rapproche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Priorité de Roberto De Zerbi en défense, Kiliann Sildillia a fait l’objet de nouvelles discussions entre l’OM et Fribourg et tout laisse à penser que le défenseur des Bleuets rejoindra le club marseillais cet été.

Titulaire indiscutable de Thierry Henry au poste de latéral droit durant les Jeux Olympiques avec la France, Kiliann Sildillia pourrait vivre de grandes émotions dans les prochains jours. Avec la finale des JO bien sûr, que la France disputera vendredi soir contre l’Espagne au Parc des Princes, mais possiblement aussi avec un futur transfert. Et pour cause, le latéral droit de Fribourg est depuis plusieurs jours la priorité de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Après le départ de Jonathan Clauss, le club phocéen cherche à se renforcer au poste de latéral droit et si Amir Murillo et Bamo Meïté ont occupé ce poste lors des matchs amicaux, un joueur d’un calibre supérieur est attendu par le coach italien.

🚨🐺 VfL Wolfsburg have inquired about Kiliann #Sildillia in recent days to explore a deal!



… but the chances are very slim for Wolfsburg.



⚠️ Been told: Sildillia only wants to join Olympique Marseille! Total verbal agreement between the 22 y/o right-back and Olympique… pic.twitter.com/369zgviOVI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 7, 2024

Le profil de Kiliann Sildillia, à la fois capable de jouer latéral droit mais aussi défenseur central selon les schémas de jeu, plait beaucoup à l’ancien entraîneur de Brighton. C’est ainsi que selon Sky Sports Allemagne, de nouvelles discussions ont récemment eu lieu entre l’OM et Fribourg au sujet de Kiliann Sildillia. Le média nous apprend notamment que ces derniers jours, Wolfsburg est venu aux renseignements pour tenter de recruter le n°5 de l’Equipe de France olympique. Un intérêt qui a vite été balayé par le joueur, qui a déjà donné son accord à Marseille et qui ne veut pas entendre parler d’un transfert dans un autre club.

Un transfert entre 13 et 15 ME pour Sildillia à l'OM ?

Le joueur est déterminé à évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi et n’envisage pas de donner son feu vert à un autre club. Une insistance de la part de Kiliann Sildillia qui facilite logiquement la tâche de Pablo Longoria dans les négociations. Le journaliste Florian Plettenberg croit savoir que l’optimisme est de rigueur dans le camp olympien pour boucler un transfert qui pourrait se situer entre 13 et 15 millions d’euros. Un transfert de plus à mettre dans l’escarcelle de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia, qui ont mis un sérieux coup d’accélérateur ces derniers jours pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif le plus complet pour la reprise de la Ligue 1 le 17 août prochain.