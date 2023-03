L'OM en vente, Frank McCourt attend l'offre qui tue !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Frank McCourt n’est pas contre l’idée de vendre l’OM à court terme selon Daniel Riolo, persuadé que l’Américain est ouvert à tout.

Ces dernières années, rumeurs et fantasmes ont vu le jour à l’Olympique de Marseille au sujet de la potentielle vente du club. Il a été question de Mourad Boudjellal, de l’Arabie Saoudite ou plus récemment du puissant investisseur local Rodolphe Saadé. Officiellement en revanche, Frank McCourt n’a jamais ouvert la porte à une vente de l’OM. Au contraire, l’Américain a plusieurs fois été contraint de publier des communiqués officiels pour démentir ses intentions de se séparer du club phocéen. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a évoqué le sujet pour l’une des rares fois. Et pour l’éditorialiste de l’After Foot, il est clair que Frank McCourt ne s’opposera pas à la vente de l’Olympique de Marseille en cas de grosse proposition dans les mois à venir.

Riolo estime que McCourt n'a aucun intérêt à garder l'OM

« L’été prochain, l’OM va encore faire du bricolage au mercato mais parfois, tu fais des trucs bien chez toi quand tu fais du bricolage. Pour des trucs très bien… c’est difficile car il n’y a pas d’oseille. L’OM grandira quand le club sera vendu. Frank McCourt n’est pas contre la vente, il n’a aucun intérêt à garder le club. Le mec qui arrivera et qui mettra l’oseille sur la table, McCourt lui vendra. Le seul truc qui pourrait le faire reculer, c’est si on ne lui propose pas assez. Quel est l’intérêt aujourd’hui de McCourt à l’OM ? Si le mec qui arrive met de l’oseille, Marseille pourra avoir d’autres ambitions. Aujourd’hui, Marseille a les ambitions que McCourt lui donne. En attendant, Longoria doit bricoler avec l’argent qui rentre chaque année (transferts, Ligue des Champions) » a commenté Daniel Riolo, lequel estime que Frank McCourt n’a aucun intérêt à garder en sa possession un club comme l’OM.

McCourt a investi 50 millions d'euros cet hiver

Les prochains mois seront donc intéressants à suivre alors que la rumeur saoudienne est un vieux serpent de mer à Marseille. Il est toutefois important de préciser qu’en dépit des rumeurs sur sa supposée envie de vendre le club, Frank McCourt met toujours des moyens importants à la disposition de Pablo Longoria pour améliorer l’effectif. La preuve cet hiver avec près de 50 millions d’euros investis pour Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et le très coûteux Vitinha, recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, acheté 32 millions d’euros à Braga. Des investissements qui interrogent à l’heure où l’on prête à Frank McCourt des volontés de se séparer du club olympien. Quoi qu’il en soit, l’homme d’affaires américain ne sera pas prêt à céder le club pour une bouchée de pain alors que sa valeur est remontée à la hausse grâce à plusieurs qualifications consécutives en Ligue des Champions ainsi que par une nette valorisation de l’effectif avec des joueurs potentiellement revendables à bon prix comme Ünder, Malinovskyi, Guendouzi, Rongier, Harit, Balerdi ou encore Clauss et possiblement Ounahi et Vitinha.