L'OM en danger, Riolo bouscule Tudor

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir, l'OM se déplace sur la pelouse de l'Eintracht Francfort en Ligue des champions. Les Phocéens inquiètent quelque peu ces derniers temps.

L'OM est encore en course pour une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cela, les hommes d'Igor Tudor devront ramener un bon résultat de Francfort ce mercredi soir. Un déplacement qui s'annonce périlleux pour l'OM, alors que le club phocéen fait face à des difficultés récurrentes pour marquer des buts. En Ligue 1, Marseille reste d'ailleurs sur une série de trois défaites de suite pour seulement un but marqué. Si de l'espoir est donc encore permis sur la scène européenne, la ligne offensive phocéenne devra se montrer au niveau pour faire la différence. Et dans l'état actuel des choses, certains ont du mal à croire que l'OM puisse faire un coup à Francfort. Daniel Riolo ne dira pas le contraire...

Tudor attendu au tournant

𝐒𝐏𝐈𝐄𝐋𝐓𝐀𝐆 🦅⚔️



Nos Olympiens se déplacent à Francfort-sur-le-Main pour affronter l’@Eintracht 🇩🇪 dans cette 5ème journée de @ChampionsLeague 😤



Rendez-vous à 21h pour le coup d’envoi 🔥#SGEOM #UCL pic.twitter.com/D6NLoHJKUo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2022

Lors d'une apparition sur RMC, le consultant a en effet affiché quelques doutes avant le choc qui attend l'OM contre l'Eintracht. « L'OM a un problème offensivement. Ce n'est pas parce que la dernière fois, ils en ont mis beaucoup contre le Sporting que c'est bon. Cela a été des matchs un peu particuliers et ce n'est pas à chaque fois qu'ils auront une équipe qui fait autant de cadeaux. Ils ont un petit problème, surtout si Tudor continue de jouer avec deux offensifs. Ce n'est pas assez ! Francfort à la maison, énorme public et ça joue bien », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui souhaitera voir quelques changements du côté d'Igor Tudor pour tenter de donner un coup de fouet à ses hommes sur le plan offensif. L'Equipe annonce néanmoins que l'attaque marseillaise sera encore menée par Amine Harit, Mattéo Guendouzi et Alexis Sanchez. Reste à savoir si ces trois hommes seront suffisants pour mettre à mal une équipe allemande en très belle forme.