L’OM en danger, Igor Tudor est devenu fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mené au score à la mi-temps, l’OM a vécu 45 premières minutes chaotiques sur la pelouse de Toulouse dimanche soir avant de s’imposer (2-3). Un changement d'attitude probablement provoqué par Igor Tudor qui dans le secret du vestiaire a haussé le ton afin de booster Marseille.

La première mi-temps de l’Olympique de Marseille à Toulouse ne restera pas dans les annales. Igor Tudor ne risque toutefois pas de l’oublier dans la mesure où le TFC a mis l’OM en difficulté comme rarement. Devant dès la troisième minute, l’équipe de Philippe Montanier a été proche d’inscrire le but du break à plusieurs reprises, sans y parvenir. Après le repos, la réaction de Marseille a été cinglante avec deux buts rapides de Mbemba et de Cengiz Ünder pour passer devant. A la mi-temps, les murs ont tremblé dans le vestiaire de l’OM afin de remettre tout le monde dans le droit chemin. Sauveur du club phocéen sur quelques actions pour éviter le 2-0, Pau Lopez a révélé après la victoire de Marseille que le coach n’avait pas mâché ses mots pour recadrer les joueurs et les pousser à se surpasser afin de gagner à Toulouse, ce qu’ils n’ont pas du tout fait en première mi-temps.

Igor Tudor a métamorphosé l'OM à la mi-temps

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« J’ai senti Toulouse supérieur à nous en première mi-temps et c'est la première fois que je ressens ça. Il faut prendre tous les matches avec le sérieux nécessaire. C'est très important de s'être imposés mais il faut que tout le monde soit à 100% tout le temps. On s'est dit les choses à la mi-temps car ils avaient plus envie que nous » a livré le gardien espagnol de l’OM. Jordan Veretout a également confirmé ce recadrage dans les règles de la part d’Igor Tudor à la mi-temps du choc de dimanche soir entre Marseille et le TFC. « Il y a eu des bons mots à la mi-temps pour rebooster les gars et tous ensemble on est retourné sur le terrain pour changer le cours du match et on l'a bien fait. Le coach ne nous a pas engueulés, il a juste trouvé les bons mots. On savait qu'on avait fait une mauvaise première période et que si on continuait comme ça, on allait perdre. C'était à nous de changer tout ça » a détaillé l’ancien milieu de la Roma. En maniant discours musclé et consignes tactiques, Igor Tudor a réussi à changer le cours de la rencontre et son OM s’est finalement imposé au forceps. Une victoire capitale pour Marseille puisque dans le même temps, le PSG, Lens et Monaco avaient gagné.