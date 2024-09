L'OM en chantier, Riolo a trois raisons de paniquer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a livré une prestation en-dessous des attentes dimanche à Strasbourg et les premières critiques pleuvent sur le jeu de Roberto De Zerbi ainsi que sur l’effectif à la disposition du coach italien.

Il y a tout juste une semaine, l’euphorie s’était emparée de Marseille après la victoire renversante sur la pelouse de Lyon (2-3). Leader du championnat à égalité avec Paris et Monaco avant cette sixième journée de Ligue 1, l’OM était très attendu à Strasbourg après les succès du PSG contre Rennes et de l’ASM face à Montpellier. Comme cela était redouté par Roberto De Zerbi, son équipe est néanmoins tombé dans le piège tendu par les Alsaciens, qui réalisent un excellent début de saison, caractérisé par le pressing à toute épreuve de Liam Rosenior. Rien de catastrophique pour Marseille, qui reste 3e de Ligue 1 et qui aura l’occasion de réagir dès vendredi à domicile contre Angers.

Mais pour Daniel Riolo, ce revers à Strasbourg met en lumière quelques manques au sein de l’effectif à trois postes clés : en attaque avec un Elye Wahi décevant, sur les côtés de la défense où la blessure de Merlin fait cruellement défaut et en défense centrale, où les prestations de Cornelius et de Brassier ne sont pas impériales en l’absence de Balerdi.

« Je pensais que l’OM allait réussir par un ou deux joueurs à casser les lignes, trouver l’ouverture et calmer Strasbourg. Ca ne s’est pas vu ! Marseille a réussi un peu à faire ça sur la fin quand Strasbourg a volontairement choisi de reculer. Mais qu’on ne vienne pas me dire que c’est parce que Hojbjerg a joué derrière, etc. On peut parler des choix de Roberto De Zerbi, mais se faire marcher dessus comme ils se sont fait marcher dessus, honnêtement s’il y a un meilleur neuf que Emegha à Strasbourg, ils prennent un bain de pieds. Quand on voit l’OM, il y a des questions sur certaines limites » a d’abord livré le journaliste de l’After Foot au sujet de la défaite à Strasbourg avant de conclure sur le jeu de Roberto De Zerbi et sur les limites de l’effectif marseillais.

Riolo pointe les manques de l'effectif à l'OM

« D’abord, il faudra du temps avant de voir le De Zerbi Ball car pour l’instant, il n’y en a pas. Même quand ils ont gagné, ce qu’on a vu c’était du caractère, de la volonté, un souffle. Les latéraux, il n’y en a pas. L’avant-centre, il y a un gros problème. La charnière centrale, il y a des questions avec Cornelius. On a reculé de cinq degrés sur le cran du radiateur à l’OM » a lâché Daniel Riolo, qui n’était pas totalement convaincu par le jeu de l’Olympique de Marseille malgré les victoires du début de saison, et qui est conforté dans son idée initiale après le revers à Strasbourg. Il sera désormais intéressant de voir si avec le retour de Balerdi, la montée en régime de Rabiot et la réception d’un adversaire abordable avant la trêve internationale (Angers), l’Olympique de Marseille parviendra à se relancer vendredi au Vélodrome. Tout autre résultat qu’une victoire sera un énorme échec alors que dans le même temps, Monaco et le PSG auront des matchs plus compliqués en déplacement à Rennes et à Nice.