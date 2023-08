L’OM dos au mur sur ce dossier à 10 millions d’euros

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Non inscrit par l’OM sur la liste de joueurs qualifiés en Ligue des Champions, Ruslan Malinovskyi est sur le départ. Mais son potentiel transfert au Torino pour 10 millions d’euros n’est pas en bonne voie…

Ces dernières heures, les regards sont davantage tournés vers de nouveaux départs plutôt que vers de nouvelles arrivées du côté de l’Olympique de Marseille. Après les transferts rapidement bouclés de Sarr, Aubameyang, Ndiaye, Lodi et Kondogbia, le club phocéen a temporisé dans le sens des arrivées et attend quelques sorties. Les deux cas les plus chauds sont ceux de Cengiz Ünder, pour qui l’OM est en discussion avec Fenerbahçe et de Ruslan Malinovskyi.

Torino president Cairo: “I don’t know how rumours came out about Ruslan Malinovskyi”. ⛔️🇺🇦



“I can guarantee that he’s not in our list and we never negotiated with OM to sign him”. pic.twitter.com/BKQIyP95oy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

En ce qui concerne l’international ukrainien, son départ semblait imminent à tel point qu’il n’a pas été inscrit sur la liste transmise à l’UEFA pour le troisième tour préliminaire de qualification à la Ligue des Champions. Courtisé par le Torino et le Besiktas, le joueur de 30 ans avait trouvé un accord avec le club italien. Mais contre toute attente, ce dossier est en passe de s’effondrer puisque le président turinois Urbano Cairo a fait savoir au journaliste Fabrizio Romano qu’aucune discussion n’était en cours entre son club et l’Olympique de Marseille pour le transfert de Ruslan Malinovskyi durant ce mercato estival.

Le Torino met la pression à l'OM sur Malinovskyi

« Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs concernant Ruslan Malinovskyi. Je peux garantir qu'il n'est pas dans notre liste et que nous n'avons jamais négocié avec l'OM pour le signer » a lancé le président du Torino à la surprise générale. Une belle piste pour un transfert à 10 millions d’euros est donc en passe de s’écrouler pour Pablo Longoria, à moins qu’il ne s’agisse que d’une déclaration visant à mettre la pression sur Marseille ou sur le joueur pour obtenir de meilleures conditions financières. Quoi qu’il en soit, ce dossier traine en longueur et cela ne fait pas vraiment les affaires de l’OM, qui aimerait se séparer de Malinovskyi et d’Ünder au plus vite pour les remplacer. Wilson Isidor, disponible pour seulement 6 millions d’euros au Lokomotiv Moscou, est notamment dans les starkings blocks.