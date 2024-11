L'OM donne une leçon gratuite de mercato à l'AC Milan

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Adrien Rabiot a signé une superbe performance dimanche soir contre l’Italie à San Siro avec l’Equipe de France. De quoi laisser d’immenses regrets à l’AC Milan, qui a laissé filer l’international tricolore à l’OM.

De retour en Equipe de France pour la première fois depuis l’Euro, Adrien Rabiot a brillé ce dimanche en Italie. Auteur d’un doublé, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a marqué de gros points dans l’esprit de Didier Deschamps, alors que la concurrence se fait de plus en plus pressante en Equipe de France avec l’émergence de Manu Koné et la bonne période traversée par Mattéo Guendouzi. Les deux buts du Marseillais à San Siro ainsi que son activité et sa justesse dans les relances ont fait mal à l’Italie, qui ne tarie pas d’éloges dans la presse au lendemain du succès des Bleus sur l’ancien joueur de la Juventus Turin.

Homme du match pour l’ensemble des médias transalpins, Adrien Rabiot laisse notamment de gros regrets à l’AC Milan, qui a longtemps été en négociations avec le joueur et son entourage pour une signature en tant que joueur libre durant l’été. Mais le club lombard n’a finalement pas réussi à se mettre d’accord avec le gaucher de 29 ans et il peut le regretter. « San Siro est l’endroit idéal pour rappeler que si Milan l’avait recruté, cela n’aurait pas été une mauvaise idée » écrit notamment la presse italienne ce jour.

Le match de Rabiot fait rager l'Italie

Les dirigeants de l’OM n’ont pas attendu ce Italie-France pour être persuadés qu’ils avaient réalisé un très gros coup en signant Adrien Rabiot pour deux ans en tant que joueur libre. Les supporters olympiens vont maintenant attendre de l’ancien milieu de terrain du PSG qu’il affiche à Marseille le même niveau que celui qui est le sien en Equipe de France. Car pour l’instant, il faut bien le dire, Adrien Rabiot n’a pas encore montré la meilleure version de lui-même sous les couleurs marseillaises. En manque de rythme à son arrivée, Rabiot retrouve peu à peu ses jambes et à n’en pas douter, s’il reproduit avec l’OM le genre de performance que celle livrée à San Siro, Roberto De Zerbi sera le plus heureux.