L'OM divorce avec Cazoo, son sponsor maillot

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a annoncé ce mercredi que son contrat avec son sponsor maillot n'irait pas au-delà de cette saison. Il est vrai que Cazoo va mal.

L'OM et Lille partagent un point commun, leur sponsor maillot, à savoir la société anglaise Cazoo, spécialisée dans la vente en ligne d'automobiles. Et on le sait depuis plusieurs semaines, l'entreprise a décidé de cesser toutes ses activités dans l'Union Européenne, ce qui se traduira notamment par plusieurs centaines de licenciements. Il fallait donc s'attendre à ce que cela change des choses pour Marseille et Lille. C'est désormais le cas, puisque le club phocéen a annoncé que le contrat avec Cazoo n'irait pas à son terme et que dès la fin de l'actuelle saison l'OM et Cazoo ne seront plus liés. « Après discussions, l’Olympique de Marseille et CAZOO, sponsor principal, ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur partenariat au 30 juin 2023. L’Olympique de Marseille remercie CAZOO pour son accompagnement au cours de la saison sportive 2022/2023 », a précisé l'OM.