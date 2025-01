L’OM dit stop, Ismaël Koné prend la porte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Six mois seulement après son arrivée à l’OM en provenance de Watford, Ismaël Koné va quitter Marseille cet hiver selon Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi n’est visiblement pas l’entraîneur le plus patient de l’univers. Elye Wahi a eu moins de six mois pour s’imposer à l’OM. En situation d’échec, l’ancien Lensois a été vendu à Francfort pour 26 millions d’euros. Un second joueur va connaître le même sort dans les prochains jours. Présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur italien a surpris tout le monde en dévoilant que le milieu de terrain canadien Ismaël Koné était tout proche de la sortie. « Koné va probablement s'en aller, c'est pourquoi il n'y avait pas de sens qu'il s'entraine avec nous » a d’abord expliqué l’ancien entraîneur de Brighton, initialement interrogé sur les raisons de l’absence de l’international canadien à l’entraînement du jour, avant d’en dire un peu plus.

Koné n'a pas convaincu De Zerbi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ismael Kone (@hollywood.ik)

« Le départ de Koné, c'est notre choix, on sait l'équipe qu'on veut, mais c'est un gentil garçon. Il ne m'a pas montré qu'il pouvait faire partie de ce projet, mais il y avait beaucoup de concurrence. Je fais jouer ceux qui le méritent. On assume de vouloir construire une équipe toujours plus forte pour laisser notre empreinte » a détaillé Roberto De Zerbi, pas convaincu par les performances d’Ismaël Koné, en match et à l’entraînement. Six mois seulement après avoir payé 12 millions d’euros pour le recruter à Watford en deuxième division anglaise, l’Olympique de Marseille s’apprête donc à se séparer d’Ismaël Koné.

Ces derniers jours, le nom du milieu de terrain de 22 ans a circulé en Italie et notamment à la Lazio Rome. La question est maintenant de savoir si Marseille trouvera un club enclin à payer un transfert cet hiver pour Koné afin de rentrer dans ses clous sans perdre trop d’argent par rapport à l’investissement consenti l’été dernier. Car si le miracle s’est produit avec Elye Wahi grâce à Francfort, rien ne dit que cela sera de nouveau le cas avec Ismaël Koné.