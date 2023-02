L’OM dit merci au Qatar

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

En très grande forme, l’OM est persuadé de pouvoir continuer à mettre la pression sur le PSG, qui est lui en chute libre. La trêve de plusieurs semaines imposée par la Coupe du monde au Qatar a totalement changé l’équilibre des forces.

Revenu à cinq longueurs du PSG en championnat, l’OM rêve d’un nouveau scénario favorable lors de cette 24e journée. L’idée est bien sûr d’avoir le club de la capitale à portée de fusil avant le match du week-end suivant, face à Paris au Vélodrome. Pour cela, il faudra que le champion de France continue de perdre ses moyens, face à Lille au Parc des Princes dimanche après-midi, mais aussi pour l’OM d’aller chercher la victoire sur le terrain de Toulouse, une formation dynamique et qui regorge de talents. Cette semaine a en tout cas permis aux joueurs d’Igor Tudor de recharger les batteries, alors que plusieurs clubs concernés par la lutte pour le podium ont disputé des matchs de Coupe d’Europe. De quoi reparti à bloc avec cette incroyable pressing des joueurs olympiens, qui étouffe chaque adversaire en courant dans tous les sens, pendant 90 minutes.

Carlo Spignoli, l'homme décisif de l'OM

Il faut remercier Carlo Spignoli pour cela. Le préparateur physique, placé par Igor Tudor, a d’entrée de jeu effectué un énorme travail pour donner du coffre à cette équipe, et lui permettre de jouer comme c’est le cas actuellement. Et avec la trêve automnale beaucoup plus longue que prévu, l’OM s’est même offert une deuxième préparation physique. Pape Gueye et Bamba Dieng ayant été vendus, seuls les internationaux français Matteo Guendouzi et Jordan Veretout ont manqué cette seconde préparation. Et c’est grâce à ce renouveau forcé par la Coupe du monde au Qatar, que l’OM a ce second souffle qui lui permet de surpasser ses adversaires sur le plan physique actuellement. « La longue trêve à la mi-saison a été extrêmement bénéfique. Le tournant a été géré à merveille. Avant c’était déjà pas mal, on avait pu apercevoir quelques bribes, mais depuis la reprise c’est assez impressionnant. C’est la répétition des efforts au sein d’un même match qui est saisissante », souligne le préparateur physique Arnaud Chabert dans les colonnes de La Provence.

Une débauche d’énergie sans coup de mou qui met à terre ses adversaires les plus coriaces, et qui a par exemple étouffé le PSG pendant 90 minutes en Coupe de France au Vélodrome. Un coup de force d’Igor Tudor, qui compte sur un vestiaire à 100 % dans son entreprise de domination physique et tactique, car les joueurs marseillais ne courent bien évidemment pas n’importe comment. Mais avec la perspective d’aller titiller le PSG pour jouer le titre, nul doute que l’entraineur croate n’aura aucun mal à convaincre ses joueurs de continuer sur cette voie dans les prochains matchs. Et si cela fonctionne, l'OM pourra en partie remercier cette Coupe du monde en pleine saison qui a pour le moment coupé les pattes des Parisiens, et a surtout remis à neuf le moteur des Marseillais.