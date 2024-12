L'OM dénoncé, le Vélodrome en danger

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lors du match de Ligue 1 remporté face à l’AS Monaco (2-1) dimanche soir, des supporters de l’Olympique de Marseille ont entonné un chant homophobe. Ce n’est pas la première fois que les fidèles du Vélodrome sont dénoncés, d’où la colère du Collectif Rouge Direct.

Malgré le goût de la victoire retrouvé à domicile, l’Olympique de Marseille ne peut pas se réjouir du comportement de certains supporters. Pendant le choc de Ligue 1 face à l’AS Monaco dimanche soir, des fans ont repris un chant homophobe sans provoquer la moindre interruption de la partie. Une absence d’intervention dénoncée par Rouge Direct.

"Il faut TUER ces pédés!" repris à plusieurs reprises par des centaines de supporters de l’@OM_Officiel en toute impunité, aujourd’hui lors de #OMASM et depuis des années.

Pas d’arrêt de match.

Aucune réaction @GilAverous ministre des sports ? @BrunoRetailleau ? @LFPfr ? pic.twitter.com/lwNcCcE0Da — Rouge Direct (@RougeDirect) December 1, 2024

« Il faut tuer ces pédés !" repris à plusieurs reprises par des centaines de supporters de l’OM en toute impunité, lors du match OM-Monaco et depuis des années, a réagi le Collectif sur le réseau social X. Pas d’arrêt de match. Aucune réaction Gil Avérous ministre des Sports ? Bruno Retailleau ? Ligue de Football Professionnel ? » Dans sa publication, Rouge Direct rappelle que de tels incidents « constituent des délits d'injures publiques en raison de l'orientation sexuelle, punis d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende ».

La demande faite à DAZN

Par conséquent, « nous demandons à la Ligue de Football Professionnel, au Ministère de l'Intérieur et au club que toute la lumière soit faite sans délai sur ces faits délictuels, ainsi que la suppression immédiate par DAZN du replay de ce match ». Il est vrai que l’homophobie dans les stades représente l’un des combats annoncés par Gil Avérous. En octobre dernier, le ministre des Sports s’était dit prêt à frapper fort en cas de dérapage.

« La demande qui a été faite à la FFF et à la LFP : C'est appliquer directement et strictement les interruptions du match. S’il y a des chants homophobes répétés, le match sera arrêté et perdu pour l’équipe qui reçoit. C’est une demande très claire qui a été entendue par la Ligue de Foot », avait lâché le ministre, dont la déclaration est apparemment restée au stade de la simple menace.