L'OM dégaine une méga offre pour Reda Belahyane

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Contrairement aux échos de la presse italienne la semaine dernière, l’OM n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Reda Belahyane et fait toujours le forcing pour recruter le milieu de terrain du Hellas Vérone.

Ciblé par l’AC Milan et la Lazio, Reda Belahyane est un joueur très courtisé en ce mois de janvier. L’intérêt de l’Olympique de Marseille a également été évoqué même si la semaine dernière, la presse italienne a fait savoir que le club phocéen s’était retiré des discussions. Une information contradictoire à celle livrée ce mardi par le Corriere dello Sport. Et pour cause, le journal transalpin affirme même que l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain a soumis la plus grosse proposition au Hellas Vérone pour Reda Belahyane à ce jour.

Corriere dello Sport : L'#OM a soumis la proposition la plus intéressante pour Reda Belahyane. L'Hellas aimerait faire une vente en janvier pour renflouer ses caisses 🗞️ pic.twitter.com/c9c8UuOMNd — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 21, 2025

Ancien joueur de l’OGC Nice, l’international marocain de 20 ans brille en Série A mais son club le pousse dehors afin de renflouer ses caisses. Un départ est donc quasiment inévitable et Reda Belahyane a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière puisque la Lazio et l’AC Milan font également le forcing pour le recruter en plus de l’OM. Le montant proposé par le club marseillais n’a pas filtré mais la presse italienne révèle ces dernières heures que l’opération devrait se boucler entre 15 et 20 millions d’euros bonus compris.

L'OM en pole pour Reda Belahyane

Une sacrée somme que Marseille semble donc prêt à mettre sur la table pour recruter ce milieu de terrain qui viendrait concurrencer Hojbjerg, Rabiot, Rongier, Nadir ou encore Koné dans l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi. Il serait justement intéressant de savoir si pour boucler ce deal, l’OM n’attend pas un départ car il risque d’y avoir embouteillage dans ce secteur de jeu alors qu’il faut rappeler que Marseille ne dispute plus que la Ligue 1 cette saison. Quoi qu’il en soit, Medhi Benatia est fan de son compatriote et avec l’aval de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi, il semble bien décidé à ramener Reda Belahyane en Provence. Ce dossier, au même titre que celui de l’avant-centre, sera donc à suivre de près dans les jours à venir alors que le mercato d’hiver est encore ouvert pour une durée de dix jours.