L'OM débarque à Paris pour sauver Balerdi

Par Claude Dautel

Expulsé très rapidement dimanche contre l'Olympique Lyonnais, Leonardo Balerdi connaîtra ce mercredi soir sa sanction. Mais l'OM plaide pour l'annulation d'un des deux cartons jaunes de son joueur.

Leonardo Balerdi a fait un passage éclair sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche dernier, le joueur argentin prenant un premier avertissement, puis un deuxième, synonyme d'expulsion. Une décision qui n'a pas empêché l'équipe de Roberto De Zerbi de s'imposer à Lyon après un match spectaculaire, mais qui a également incité Mehdi Benatia à s'en prendre de manière très véhémente à Benoit Bastien, qui officiait pour cette rencontre. Une fois le calme revenu, les dirigeants marseillais souhaitent cependant que Leonardo Balerdi ne soit pas suspendu ce mercredi soir lors de la réunion de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Pour cela, ils ont réuni des éléments qui seront soumis aux gendarmes de la Ligue 1 afin de contester le deuxième avertissement, lequel a abouti à l'expulsion du défenseur.

Une faute de Lacazette sur Balerdi ?

L'OM tient en effet à faire remarquer qu'Alexandre Lacazette tire d'abord sur le maillot de son adversaire phocéen, avant que ce dernier réagisse et que l'arbitre aurait donc dû siffler faute sur Balerdi plutôt que l'inverse. Si l'Olympique de Marseille obtenait l'annulation de ce deuxième avertissement, alors le joueur argentin ne serait pas suspendu. Mais il est peu probable que cela soit le cas, sauf si l'arbitre de cet OL-OM transmette un rapport allant de ce sens d'une possible. Autrement dit, si Pablo Longoria veut clairement marquer le coup, la commission de discipline de la LFP n'aura probablement pas la même lecture que le président de l'Olympique de Marseille qui aura au moins montré aux supporters de l'OM qu'il ne lâche jamais rien. À noter que Mehdi Benatia pourrait lui être pris par la patrouille, les arbitres n'ayant pas apprécié les propos du responsable phocéens, qui sur l'antenne du diffuseur de la Ligue 1 a clairement remis en cause la probité de Benoît Bastien.