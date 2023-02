L'OM de McCourt, Zidane n'en veut pas !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours sur Canal +, Samir Nasri a lâché une bombe en évoquant une possible signature de Zinedine Zidane à l’OM.

« Si demain il y a un repreneur avec un vrai budget, Zinedine Zidane à l’OM. Est-ce qu’il aura peur de la pression ? Non pas du tout » a lancé Samir Nasri sur le plateau du Canal Football Club. Des propos qui ont chauffé les supporters de l’Olympique de Marseille, qui rêvent logiquement de voir un jour Zinedine Zidane à la tête du club phocéen. Les propos de Samir Nasri ont fait monter la température d’un cran mais pour le moment, il n’est pas envisageable de voir l’ancien entraîneur du Real Madrid sur le banc de l’OM. A priori, tant que Frank McCourt est le propriétaire du club phocéen, il est impossible de voir un tel entraîneur débarquer. Sur le plateau de Football Club de Marseille, le consultant Jean-Charles de Bono a rappelé que Zinedine Zidane souhaitait absolument un club au budget XXL pour viser la gagne en Ligue des Champions. Des ambitions qui ne collent pas aux moyens financiers de Frank McCourt, malgré les efforts consentis par l’homme d’affaires américain cet hiver pour recruter Ounahi, Malinovskyi et Vitinha à l’OM.

Zidane à l'OM, impossible avec McCourt ?

🗣️ Samir Nasri 🇫🇷 : « Zidane avec un vrai projet, des repreneurs et un budget , il ira à l’OM »#TeamOM pic.twitter.com/K0lS7gDO5s — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 12, 2023

« Aujourd’hui c’est une bombe lancée par Samir Nasri, s’il dit ça c’est qu’il y a eu surement des petits bruits. Première chose, ça veut dire que Zidane cherche un club à budget. Mais quand il dit qu’il ne veut pas aller en Angleterre c’est un peu contradictoire. Parce que c’est là-bas qu’il y a les plus gros budgets. Je pense que l’Angleterre ne rentre pas dans son image, c’est quelqu’un de très calme, très posé. Maintenant l’OM, où il n’est jamais venu… On a toujours eu l’espoir que Zidane vienne en tant que joueur, en tant qu’entraineur à un moment aussi. Aujourd’hui d’en parler, dans cette période, je pense que ce n’est pas la meilleure des périodes. Nasri a raison d’être cash, il a toujours été comme ça quand on lui pose une question. Si Zidane vient un jour à l’OM, il lui faudrait des moyens et des ambitions qu’il a, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Marseille a quand même des difficultés financières pour pouvoir recruter des joueurs de talent international, pour constituer une équipe qui va jouer la Ligue des Champions chaque année et qui va dans le dernier carré. C’est l’ambition de Zidane » a lancé l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, pour qui il n’est pas vraiment utile de s’enflammer pour le moment avec Zinedine Zidane. Car à ce jour, les chances de voir débarquer le champion du monde 1998 à l’OM sont faibles, pour ne pas dire que cela est impossible.