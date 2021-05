L'OM de Longoria s'est pris une leçon de football, Domenech a osé

Dans : OM.

Président du syndicat des entraineurs, Raymond Domenech défend les techniciens français, peu importe la manière.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France s’est visiblement régalé avec le match nul obtenu par Strasbourg sur le terrain de l’OM ce vendredi soir (1-1). Si les Alsaciens prennent un point important pour eux dans l’optique du maintien, ils ont surtout fait preuve d’une grosse solidité défensive avec un rideau de fer devant leur surface de réparation. Suffisant pour perturber les Marseillais, qui ont du attendre d’être menés au score pour attaquer en masse, et éviter la défaite à domicile. Pour Raymond Domenech, c’était presque une leçon de football qu’a donné Thierry Laurey. Et dans son attaque, l’éphémère coach du FC Nantes visait bien évidemment Pablo Longoria, qui avait eu le malheur de pointer du doigt dans un entretien à la presse espagnole, les manquements de la formation à la française. Au lieu d’installer le débat sur la place publique comme cela aurait pu être le cas, cette remarque avait fait réagir férocement les techniciens français dans leur majorité. Et Raymond Domenech, qui a la dent dure et la rancune tenace, n’a pas manqué l’occasion de sortir la petite pique qu’il attendait de placer depuis quelques temps visiblement.

L’OM accroché au vélodrome par une équipe strasbourgeoise avec un vrai concept collectif n’en déplaise à Mr Longoria . Bravo à T. Laurey . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) April 30, 2021

« L’OM accroché au vélodrome par une équipe strasbourgeoise avec un vrai concept collectif n’en déplaise à Mr Longoria . Bravo à T. Laurey », a livré Raymond Domenech, qui n’a forcément pas reçu beaucoup de réactions positives à sa tirade. Mais ça, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France est habitué.