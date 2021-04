OM : Pablo Longoria fait bondir le football français

Dans : OM.

Très jeune directeur sportif puis président de l’OM, Pablo Longoria détonne dans le paysage du football français.

Mais Franck McCourt a décidé de donner toute sa confiance au dirigeant espagnol de 34 ans, sachant qu’il fallait donner un énorme coup de fouet à son projet qui commençait à s’enliser. Les mois à venir permettront d’en savoir plus sur le travail réalisé par l’ancien recruteur de clubs en Espagne, en Italie et en Angleterre. En tout cas, Pablo Longoria a déjà des certitudes, et estime avoir beaucoup de travail à faire avec les joueurs formés en France, qui sont une véritable mine d’or pas vraiment bien exploitée selon lui.

« C'est le pays exportateur par excellence en Europe en raison du mélange de cultures. Mais il y a quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre : l'entraînement en France est comparable à l'entraînement des basketteurs aux États-Unis. C'est le football qui se joue encore dans la rue, c'est un entraînement individuel plutôt que collectif. En France, il n'y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l'on analyse l'ensemble du globe, c'est l'un des pays qui exportent le moins de coachs. Ils ne vendent pas d'idées collectives », a ainsi récemment balancé, dans un entretien à El Pais, le nouveau président de l’OM. Une analyse qui a forcément fait bondir Hubert Fournier, le directeur technique national, persuadé que l’Espagnol se trompe totalement.

Et Zidane et Deschamps alors ?

Et l’ancien coach de Reims ou de l’OL d’apporter quelques contre-vérités, notamment au sujet de certains entraîneurs à succès du football français. « C'est un raccourci assez déplaisant parce que la réussite de la formation française ne passe pas que par des enfants qui jouent dans la rue. Que ce soit à Marseille ou sur l'ensemble du territoire français, il se pratique dans les clubs, dans des installations sportives. Les joueurs qu'on forme et qui vont dans les plus grands championnats européens ont une capacité d'adaptation à souligner. Didier Deschamps, le champion du Monde, est quelqu'un qui a été formé en France. Zinedine Zidane, qui a gagné trois Ligues des Champions récemment, a fait sa formation en France… », a livré le DTN sur Foot Mercato. La France possède en effet deux coachs victorieux avec Zidane et Deschamps, mais pour le reste, depuis Arsène Wenger, il est assez rare de voir un technicien français réussir sur le banc d’un club européen. Voilà qui n’étonne pas Pablo Longoria.