L'OM dauphin de ce PSG-là, il ne le tolérera pas

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a pris le meilleur sur Auxerre ce dimanche soir en Ligue 1. Les Phocéens ne sont plus qu'à 5 points du Paris Saint-Germain, leader du championnat. Et la deuxième place ne les satisferait pas.

A Marseille, on a fait une super opération ce dimanche soir en battant l'AJ Auxerre. L'OM a retourné un scénario bien mal embarqué contre les Bourguignons au Vélodrome. Peu importe la manière, les hommes d'Igor Tudor ont profité du faux pas du PSG contre Lorient pour revenir à 5 points du club de la capitale. La course au titre est relancée et les fans marseillais pensent logiquement qu'un miracle est toujours possible. D'ailleurs, pour certains observateurs de l'OM, les Phocéens mériteraient plus que le PSG de finir champion de France, au vu du jeu proposé et de l'envie affichée malgré les difficultés. C'est en tout cas l'avis de Benjamin Courmes.

L'OM champion, une récompense méritée ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Dans Débat Foot Marseille, le journaliste a donné un avis clair sur le sujet. « L’OM peut finir à 85 points. Ce serait hallucinant de ne pas être champion avec un nombre de points pareil. L’OM est largement meilleur que le PSG cette saison. Ça joue beaucoup mieux. En championnat, l’OM propose un jeu beaucoup plus séduisant, ils gèrent mieux leurs matchs. C’est plus plaisant de voir l’OM que le PSG. Paris a réussi à se sortir de certains matchs de manière miraculeuse. Il y a plein de petits miracles au cours de la saison qui font qu’ils sont devant l’OM. Avec leurs résultats, on ne peut pas se satisfaire de la deuxième place », a notamment indiqué Benjamin Courmes, qui a donc de grandes attentes concernant la fin de saison de l'OM, qui pourrait bien faire un énorme coup. Malgré tout, deux énormes déplacements attendent encore les joueurs d'Igor Tudor, avec des matchs contre le RC Lens et le LOSC. Deux équipes qui rêvent aussi de belles choses en cette fin de saison.