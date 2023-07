L'OM craque pour garder Alexis Sanchez ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très actif depuis quelques heures sur le marché des transferts. Parmi les dossiers chauds sur la Canebière, on peut citer celui d'Alexis Sanchez, en fin de contrat.

Pablo Longoria et Marcelino sont déjà sous pression à l'OM. Les deux hommes se doivent de renforcer l'effectif phocéen de la meilleure des manières possibles avant un mois d'août de tous les dangers entre le retour de la Ligue 1 et les barrages de la Ligue des champions. Parmi les dossiers qui prennent du temps à Marseille en ce début d'intersaison : Alexis Sanchez. Le Chilien n'est plus sous contrat avec l'OM depuis la fin du mois de juin. Toutes les parties négocient pour trouver un accord pour un nouveau bail sur la Canebière. Mais ce n'est pas chose aisée. Car Alexis Sanchez veut aussi bien des garanties sportives que financières. Et plus le temps passe, plus l'ancien du Barça semble s'éloigner de Marseille.

Sanchez, les cartes sont dans ses mains

En plus de l'OM, Alexis Sanchez a d'autres propositions, dont une très séduisante de l'Arabie saoudite. Selon les informations d'RMC, Pablo Longoria ne se laisse pas abattre et vient de proposer au clan du Chilien une nouvelle proposition, avec un salaire 25% supérieur à ce qu'il était lors de son précédent contrat. En plus, l'OM promet une belle prime à la signature à Alexis Sanchez. Au joueur de désormais peser le pour et le contre, sachant que Marcelino adore son profil et lui promet une place de choix dans son effectif. Mais les Phocéens n'attendront pas non plus des semaines la réponse de Sanchez. RMC rajoute que l'OM travaille sur d'autres pistes en cas de départ du natif de Tocopilla. Pour le moment, seul Vitinha est présent dans l'effectif marseillais au poste d'attaquant. Il se dit que Pablo Longoria veut recruter deux voire trois autres éléments dans ce secteur de jeu pour être le plus compétitif possible.