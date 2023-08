L'OM ciblé par les arbitres, ça tourne au scandale

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a ramené qu'un point de son déplacement à Metz après un match assez rocambolesque. Encore une fois la VAR est intervenue dans un sens contraire pour l'OM et cela commence à agacer puisque cela intervient quelques jours seulement après l'élimination face au Panathinaïkos.

Encore sous le choc de la sortie brutale lors des préliminaires de la Ligue des champions mardi au Vélodrome, un match marqué par des décisions arbitrales discutables et d’ailleurs discutées, l’Olympique de Marseille espérait se refaire une santé vendredi soir face à une équipe de Metz balayée à Rennes. La formation de Marcelino a fait le plus dur en ouvrant le score, mais c’est ensuite que tout a dérapé. Sans même parler des trois poteaux trouvés par l’OM, il y a encore eu deux buts refusés au club phocéen. Sur le premier, Aubameyang est très légèrement hors-jeu, mais sur le deuxième, la VAR est remontée très loin pour finalement aboutir à l’annulation du but de Rongier (52e). Et cela grogne très fort du côté de Marseille.

La VAR mal utilisée contre l'OM

Palmarès de Wilfried Bien à la VAR ces derniers mois contre l’OM :



- But refusé face à Metz sur une faute imaginaire

- But refusé face à Lens sur une faute imaginaire

- Penalty (et carton rouge) non signalé face à Monaco et Nantes



Ce n’est plus de l’incompétence… pic.twitter.com/kJpXyjiY4U — Matthieu Franceschi (@FranceschiMatt) August 18, 2023

Envoyé spécial de L’Equipe sur ce Metz-OM, Anthony Clément admet que la question de l’arbitrage doit se poser sur le refus du but. « Dans un monde où le VAR ne serait là que pour corriger une erreur manifeste, ce qui est censé être le cas, le but de Rongier n'aurait pas été refusé. Il paraît aussi que les contacts légers devaient être moins sanctionnés cette saison, mais la vidéo a quand même disséqué l'intervention du Sénégalais pour y trouver une faute », fait remarquer le journaliste. Et il n'est pas le seul à grogner, sans aller jusqu’à crier au complot contre l’Olympique de Marseille. « Il va falloir vraiment faire un dossier sur les arbitres quand il s’agit d’arbitrer l’OM. 11 contre 10, ils n'ont pas été chercher la victoire malheureusement. Ça n’excuse pas tout », fait remarquer La Minute OM, sur Twitter, qui précise tout de même que la formation de Marcelino aurait dû tuer le match en première période. Matthieu Franceschi, supporter de l'OM très suivi sur les réseaux sociaux est lui plus incisif : « Palmarès de Wilfried Bien à la VAR ces derniers mois contre l’OM : But refusé face à Metz sur une faute imaginaire, but refusé face à Lens sur une faute imaginaire, penalty (et carton rouge) non signalé face à Monaco et Nantes. Ce n’est plus de l’incompétence… »