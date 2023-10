L’OM ciblé par la justice, Longoria n'a pas peur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM fait l’objet d’une surveillance accrue de la part de la justice italienne en raison du transfert de Marley Aké vers la Juventus Turin en 2021.

Il y a deux ans, Pablo Longoria ficelait un deal très étonnant avec la Juventus Turin. Quasiment inutilisé à l’Olympique de Marseille, le jeune attaquant Marley Aké rejoignait la Vieille Dame tandis que dans le sens inverse, le milieu de terrain italien Franco Tongya signait à l’OM. Un double échange valorisé à près de 8 millions d’euros pour chaque joueur, alors que ces deux jeunes espoirs n’avaient quasiment jamais joué en professionnel. Sur le papier, le deal avait étonné et la justice italienne semble s’intéresser de près à ce mouvement selon France Football.

Pour rappel, la Juventus Turin a été sanctionnée d’un retrait de dix points en Série A en raison du scandale des plus-values gonflées. 22 transferts sont concernés et parmi eux, celui concernant Marley Aké en provenance de l’Olympique de Marseille. De plus, la proximité entre Pablo Longoria et l’état-major de la Juventus Turin interpelle la justice italienne, qui n’a pas encore déclenché d’enquête approfondie mais qui surveille la situation de l’OM et qui pourrait creuser dans les semaines et les mois à venir.

Pablo Longoria et l'OM ne s'inquiètent pas

Du côté de la direction marseillaise, on se dit très serein. « Aucune plus-value fictive ni échange d’argent » ne s’est produit autour du deal entre Marley Aké et Franco Tongya selon l’état-major de l’OM, dont le président Pablo Longoria est très zen en ce qui concerne ce dossier. De plus, France Football indique que pour l’heure, la justice française n’a pas encore reçu de dénonciations de la part de la justice italienne à ce sujet. Pour l’instant, l’heure est simplement à la surveillance et à la méfiance à l’égard de Pablo Longoria et de l’Olympique de Marseille de l’autre côté des Alples. Mais nul doute que si à l’avenir, un nouveau deal est ficelé entre l’OM et la Juve ou un autre club italien, la justice s’y penchera de près.