L'OM cible deux joueurs de plus d'ici dimanche ‍!

L'Olympique de Marseille a déjà recruté neuf joueurs depuis le début du mercato, mais il est évident que le club de Frank McCourt ne va pas s'arrêter là. L'OM a ciblé deux profils à faire signer d'urgence.

Les dirigeants marseillais ne chôment pas cet été, Pablo Longoria se régalant dans ce vaste Monopoly du football qu'est le marché des transferts. Même si personne ne sait réellement comment le président de l'OM réussit à financer tout cela alors que Frank McCourt n'a pas remis la main au portefeuille et que le club phocéen ne peut pas compter sur la juteuse Ligue des Champions, le patron marseillais n'est pas du tout décidé à freiner. Ainsi, selon La Provence, alors que l'on est entré dans les dix derniers jours de ce mercato 2024, l'Olympique de Marseille tient à faire signer deux nouveaux joueurs, et si possible d'ici à la réception de Reims dimanche soir (20h45 sur DAZN) au Vélodrome pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Un rendez-vous attendu avec une impatience non dissimulée par les supporters de l'OM, ces derniers étant déjà emballés par De Zerbi et son équipe.

L'OM veut un groupe réduit mais musclé

Fidèle à ce qu'il avait dit la semaine dernière en conférence de presse, Pablo Longoria souhaite renforcer le secteur offensif de l'équipe de Roberto De Zerbi, et il va le faire sans tarder afin de respecter son engagement. « Le club ne compte pas s'arrêter là. Les dirigeants marseillais estiment indis­pensable le recrutement d'au moins deux joueurs supplémentaires, un ai­lier gauche et un avant-centre, pour donner à Roberto De Zerbi les moyens de ses ambitions. Le techni­cien italien et sa direction ont, en ef­fet, convenu qu'un groupe de 17 à 18 joueurs, renforcé par quelques jeunes du centre, serait suffisant pour être compétitif en Ligue 1 et coupe de France », explique notre confrère marseillais. On le sait, l'OM a plusieurs joueurs sur sa liste, mais le fait de vouloir rapidement concrétiser des signatures peut totalement et rapidement redistribuer les cartes. Le suspense sera court, mais des surprises sont clairement possibles.