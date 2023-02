L'OM cible Adarabioyo, le mercato est lancé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très actif durant le mercato en ce mois de janvier, l’OM est déjà au travail pour dénicher ses futures recrues estivales.

Le mercato estival se prépare dès maintenant et ce n’est pas à Pablo Longoria que l’on va apprendre cela. Très actif cet hiver avec les signatures de Vitinha, Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, l’Olympique de Marseille a l’intention de frapper fort aussi l’été prochain. C’est ainsi que selon Tutto Mercato Web, des premières pistes sont creusées par l’état-major phocéen et parmi elles. Le média italien croit par exemple savoir que l’OM est très intéressé par le profil de Tosin Adarabioyo, ex-international anglais des U19, sous contrat avec le club de Fulham jusqu’en juin 2024. Pour l’heure, le défenseur de 25 ans n’a pas prolongé son bail avec les Cottagers, ce qui a attiré l’attention de Pablo Longoria. Mais le club phocéen n’est pas le seul club français à s’être manifesté au sujet de Tosin Adarabioyo.

Adarabioyo ciblé par l'OM, Monaco et l'Inter Milan

En effet, l’AS Monaco a également coché le nom du défenseur de Fulham et Tutto Mercato Web nous apprend que l’ASM et l’OM ont tenté de recruter Tosin Adarabioyo lors du mercato hivernal au mois de janvier. Une information surprenante, notamment en ce qui concerne Marseille, bien armé dans ce secteur de jeu avec Bailly, Mbemba, Kolasinac, Gigot ou encore Balerdi. Ce dernier était pisté par l’Ajax et à priori, Marseille avait donc ciblé Tosin Adarabioyo pour remplacer l’Argentin en cas de départ du joueur à Amsterdam. Par ailleurs, l’ASM et l’OM seront confrontés à une rude concurrence lors du prochain mercato estival pour Tosin Adarabioyo puisque le joueur de Fulham est également une cible de l’Inter Milan, qui cherche dès maintenant un successeur à un certain Milan Skriniar. Et pour cause, l’ancien capitaine des Nerazzurri a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, qu’il rejoindra pour zéro euro à la fin de la saison. Autant dire que le défenseur anglais a la cote et que son nom n’a pas fini d’alimenter la rubrique mercato.