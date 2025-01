L'OM « ‍chouine ‍», l'ancienne star de Canal+ n'en peut plus

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a fait part de son mécontentement après l'annonce de la suspension pour trois mois de Mehdi Benatia. Pierre Ménès estime que du côté de l'OM, on est facilement dans le lacrymal.

« L’Olympique de Marseille a pris connaissance avec stupéfaction de la sanction infligée à Medhi Benatia. Le club regrette une nouvelle fois l’incohérence et l’acharnement dont fait l’objet son Directeur du football ». Dans un communiqué publié jeudi, l'OM s'est offusqué des trois mois de suspension pris par Benatia, expulsé en fin de match lors de la rencontre face à Lille en Coupe. De plus, Marseille envisage désormais de se tourner vers la justice administrative pour contester cette suspension de trois, alors que ces dernières semaines, le club phocéen a aussi porté plainte contre RTL et Sébastien Tarrago pour diffamation. Face à cette attitude véhémente de Pablo Longoria et de l'Olympique de Marseille, Pierre Ménès estime que l'OM perd ses nerfs et prend le risque de passer pour le pleurnichard de service. Cela même si une large majorité de supporters marseillais estime que leurs dirigeants ont raison d'attaquer tous azimuts.

Benatia victime de racisme, il n'y croit pas

S'exprimant sur sa chaîne YT, l'ancienne star du Canal Football Club a dit ce qu'il pensait de tout cela. « Évidemment, il y a un écart énorme entre les deux suspensions qui peut paraître choquant. Mais il ne faut pas oublier que Mehdi Benatia avait déjà été suspendu cette saison pour des déclarations véhémentes après le match à Lyon. Et que surtout, il a été expulsé contre Lille en Coupe de France alors qu’Olivier Létang n’avait reçu aucune sanction. Je pense que cela a dû jouer dans la différence entre les deux verdicts. Je le dis et je le répète, les deux n’avaient rien à faire sur la pelouse et c’est insupportable de voir des dirigeants venir mettre la pression sur le bord du terrain. Marseille s’est encore fendu d’un communiqué, c’est quand même la troisième fois qu’ils le font. Très sincèrement, je pense que l’attitude de l’OM est contreproductive, parce qu’à force de chouiner, de faire des communiqués et de se victimiser à chaque occasion, ça agace tout le monde et ça agace aussi les commissions de discipline qui veulent calmer les dirigeants de Marseille une bonne fois pour toutes. J’aurais préféré que Benatia et Létang prennent la même sanction, mais je ne crois à la théorie complotiste d’un racisme », a confié Pierre Ménès.