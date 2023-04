L’OM champion devant le PSG, les joueurs y croient !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Troisième de Ligue 1 à égalité avec Lens, l’OM ne compte plus que six points de retard sur le PSG après la défaite parisienne face à Lyon dimanche.

Sécuriser le podium ou jouer le titre, la saison de l’Olympique de Marseille est à un véritable tournant. En effet, l’équipe d’Igor Tudor s’est exposée ce week-end au retour de Lens en concédant le match nul à domicile contre Strasbourg. Dans le même temps, le PSG a perdu au Parc des Princes contre l’OL. Confronté aux menaces de Lens et de Monaco pour le podium, l’OM peut dans le même temps croire au titre de champion de France, avec seulement six points de retard sur le Paris Saint-Germain.

Interrogé par Le Phocéen, Mathieu Valbuena, qui était présent à Marseille lors du dernier titre de champion de France du club olympien, estime que les joueurs sont forcément obnubilés par un tel objectif. Qu’ils l’avouent en public ou pas, il est clair que l’OM pense très fortement au titre, avec seulement six points de retard à neuf journées de la fin du championnat.

Les joueurs de l'OM pensent au titre selon Valbuena

« Les joueurs ne le diront jamais, sinon ils vont passer pour des prétentieux. Mais je pense que dans le vestiaire, ils doivent y penser (au titre de champion de France). Paris a deux matchs compliqués qui arrivent. Un déplacement à Nice et une réception de Lens. Donc tout est possible. Mais le plus important, c'est de sécuriser la seconde place. Derrière, il y a Lens et Monaco, qui ont gagné la semaine dernière » estime Mathieu Valbuena, relancé ensuite sur les chances de titre de l’Olympique de Marseille cette saison.

« Si on parle au niveau comptable, c’est encore possible. Mais ça me parait compliqué. Paris va sûrement avoir une réaction. Les quatre premiers se tiennent, c'est une saison palpitante. Il va falloir être le plus régulier possible. Personnellement, pour le titre, ça me parait difficile » analyse toutefois l’ancien international français, pour qui l’OM doit d’abord sécuriser le podium, ce qui est loin d’être fait à ce jour, avant de penser à titiller le PSG pour le titre de champion de France.