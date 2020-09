OM : Payet trop gros, les supporters furax !

Dans : OM.

Passeur décisif contre le PSG il y a une semaine, Dimitri Payet a enchaîné deux prestations très moyennes contre l’ASSE puis Lille au Vélodrome.

A l’image de son équipe, le meneur de jeu de l’OM a paru totalement émoussé face aux Dogues dimanche soir. Remplacé en cours de match par Nemanja Radonjic, le Réunionnais semble très loin de son pic de forme atteint la saison dernière sous les ordres d’André Villas-Boas. Et cela commence à faire parler dans les chaumières du côté des supporters de l’Olympique de Marseille. Malgré leur attachement pour Dimitri Payet dans leur majorité, les sympathisants du club phocéen commencent sérieusement à s’agacer du manque de fraicheur physique de l’international français, dont le surpoids saute aux yeux de certains.

« J'adore Payet. Mais on va vraiment le garder à ce niveau là jusqu'en 2024 » poste notamment le twittos OM-Fada, fan emblématique de Dimitri Payet suivi par plus de 14.000 supporters de l’Olympique de Marseille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans olympiens partagent son avis. « Un mec plein de talent gâché par une hygiène de vie déplorable ! Un seul club, West Ham, a réussi à lui mettre du plomb dans la tête et ses performances s’en sont vues. Grosse erreur de Marseille cette prolongation », « Il est clairement en surpoids ça aide pas... le confinement et le covid sont passés par là. A la place d'AVB je le met en cure d'amaigrissement et sur le banc jusqu'à ce qu'il retrouve son poids de forme » ou encore « Je souhaite juste une prise de conscience personnelle. Pas possible d’avoir ce physique qui empêche de gagner des 1 vs 1 et de faire les replis défensifs » peut-on lire sur les réseaux sociaux. Adoré à Marseille, Dimitri Payet n’en est pas pour autant épargné par les supporters, lesquels exigent une remise en question très rapide du Réunionnais, décevant en ce début de saison…