L'OM champion de France, Mbappé va tout gâcher

Par Eric Bethsy

Satisfait de la saison de son équipe, Igor Tudor n’ose pas rêver du titre en Ligue 1. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, actuel dauphin du Paris Saint-Germain, sait que les coéquipiers de Kylian Mbappé ont leur destin entre les mains.

Et si l’Olympique de Marseille relançait le suspense dans la course au titre ? Vainqueur à Reims (1-2) avant la trêve internationale, pour sa huitième victoire consécutive à l'extérieur en championnat, l’actuel deuxième de Ligue 1 est revenu à sept points du leader parisien battu par Rennes (0-2). L’écart reste important mais tout reste possible dans le sprint final. C’est probablement l’avis d’Igor Tudor. Mais l’entraîneur marseillais se montre prudent et sait que tout dépendra des Parisiens, à commencer par Kylian Mbappé.

Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM revient sur ses premiers mois en Ligue 1 et sur son exigence au quotidien.https://t.co/GBOkqS3NwJ pic.twitter.com/D8oXSwGReO — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 29, 2023

« Si je dis qu'on regarde aussi la première place, ils vont dire : "alors lui, il regarde la première !" Si je dis qu'on ne la regarde pas, ils diront : "quoi, il ne la regarde pas ?" (sourire). Le PSG inaccessible ? S'ils veulent gagner, ils gagnent, a tranché le Croate dans les colonnes de L’Equipe. Après, il y a Mbappé. J'ai un immense respect pour Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du foot, Neymar est très fort lui aussi, mais aujourd'hui Mbappé est le plus fort au monde et l'équipe n'est pas du tout la même avec ou sans lui. »

Tudor a vu deux PSG différents

La preuve lors des deux derniers Classiques. « D'ailleurs, quand il n'était pas là, on les a battus (2-1, en huitièmes de finale de la Coupe de France). Ensuite, avec lui, et avec une autre motivation de leur part, ils ont gagné (0-3 en Ligue 1). Ils décident, toujours. C'est un championnat relevé, où tu dois lutter pour chaque point. On va essayer de tout gagner et on verra où cela nous mène », a tempéré Igor Tudor, avant tout focalisé sur la qualification directe pour la Ligue des Champions.