L'OM champion de France, l'effet Gattuso va marcher

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a repris des couleurs en battant Le Havre ce dimanche en Ligue 1. De quoi recoller un peu aux équipes de tête. Et se donner des idées ?

Après deux revers de suite en Ligue 1 et un match nul en Ligue Europa, l'OM s'est remis la tête à l'endroit en battant Le Havre ce dimanche au Stade Vélodrome. Les hommes de Gennaro Gattuso se sont montrés sérieux face à une formation normande globalement friable et réduite à 10 dès la 40e minute de jeu. Qu'à cela ne tienne, cette victoire de l'OM est bonne à prendre pour la confiance mais également dans le but de recoller un peu aux équipes de tête. Car avant la réception du Havre, les Phocéens étaient 12es de Ligue 1. Au soir de la 8e journée, les voilà 6èmes. De quoi se montrer confiants pour certains observateurs, comme Yacine Youssfi.

L'OM enfin lancé ?

Sur son compte X, le consultant a en effet fait un point sur la situation. Et selon lui, l'OM a de quoi se montrer confiant pour revenir sur le podium. « L’OM a connu sa période « de crise » de la saison, s’est déplacé sur la pelouse du PSG, de Monaco et malgré tout l’OM est devant : - Lille - Rennes - Lens. Et l’OM n’est qu’à 5 points du leader Monaco… L’OM s’en tire bien, maintenant place au travail pour reconquérir le podium », a notamment indiqué Yacine Youssfi, qui pense que le bilan n'est donc pas si mal malgré la crise vécue il y a peu. Au retour de la trêve internationale, les choses ne vont en revanche pas faiblir pour les hommes de Gennaro Gattuso, qui iront chez l'une des équipes les plus en forme du moment : Nice. Les Aiglons sont deuxièmes de Ligue 1 et toujours invaincus. Ensuite, l'OM recevra l'AEK Athènes puis l'OL dans un Olympico qui parait assez déséquilibré au vu des forces en présence dans les deux équipes rivales. En tout cas, avec un PSG qui n'avance pas de manière impitoyable en Ligue 1, tous les espoirs sont encore permis.