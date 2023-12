L'OM champion de France, il calme Mohamed Henni

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM retrouve le sourire et ses supporters aussi, avec des victoires, des buts et des attaquants en verve. Attention toutefois quand les gros bras vont arriver, souligne l'ancien marseillais Benoit Cheyrou.

Quatre victoires de rang, et l’OM est presque envoyé comme candidat au titre. Si même les supporters marseillais ne sont pas aussi dithyrambiques que Mohamed Henni qui voit le PSG trembler devant la série marseillaise et voir son futur titre de champion de France être remis en cause, l’espoir de retrouver le podium est en tout cas bien là. Dans une Ligue 1 très serrée avec le passage à 18 clubs, tout peut aller très vite. Mais la mesure est aussi de mise pour une formation qui a semblé tellement en difficulté cet automne, et n’a pas souvent répondu présent dans les grands rendez-vous, face au PSG ou en tour préliminaire de Ligue des Champions.

OM : Aubameyang démonte Mbappé, cet influenceur craque https://t.co/hNr8HBfsD7 — Foot01.com (@Foot01_com) December 11, 2023

Ainsi, il est de bon ton de rappeler que cette série de quatre victoires s’est faite contre un OL en perdition et dernier de Ligue 1, une équipe de Lorient qui ne gagne plus, une formation de l’Ajax larguée cette saison, et des Rennais eux aussi à la peine. Ce sont tout de même des matchs qu’il faut gagner, mais c’est aussi pour cela que les consultants attendent de voir ce que l’OM a vraiment dans le ventre contre de meilleures équipes. C’est tout le discours de Benoit Cheyrou dans les colonnes de La Provence, puisque l’ancien milieu de terrain marseillais souligne aussi que cela va moins rigoler en janvier et février quand la CAN va pointer le bout de son nez. En attendant, il y a un effectif qui va devoir cravacher pour entretenir cette belle dynamique.

Cheyrou attend l'OM face à un gros morceau

« Rivaliser avec les équipes de tête ? C’est difficile à dire. Il faut déjà se satisfaire de cette superbe série de victoires, de l’excellente dynamique à domicile, qui va renforcer le soutien des supporters, de cette capacité nouvelle à marquer beaucoup de buts et du nouveau système tactique. Ils ont été dominants du fait de l’opposition qui n’a pas été fantastique, ni contre Lyon, ni contre Lorient. Après, c’est sûr qu’il faudra voir ce que ça donne face à une équipe plus dominante. Il va falloir digérer les absences, celles de Ndiaye, à qui cette organisation irait comme un gant, de Kondogbia et Rongier, alors que le rythme ne va pas baisser d’ici la trêve. Quoi qu’il en soit, l’OM traverse cette période de manière très positive. Et pourquoi ne pas surfer sur ce qu’il se passe en ce moment, même s’il ne reste que trois matches d’ici la trêve. Il va falloir donner un dernier coup de cravache, malgré la fatigue que j’ai ressentie en deuxième période. Après… ça reste un phénomène attendu », a souligné Benoit Cheyrou, pour qui l’OM ne fait que revenir à un niveau plus digne de ses ambitions.