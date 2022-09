L'OM c'est qui ? Tottenham se moque de Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera aux prises avec Tottenham mercredi soir pour son entrée en lice en Ligue des champions. Les Phocéens ne sont pas des plus connus par les fans londoniens...

Igor Tudor et ses hommes auront fort à faire mercredi soir à Londres lors de leur déplacement en Ligue des champions face à Tottenham. L'OM réalise pour le moment une entame de saison presque parfaite, affichant une belle cohésion collective et un jeu attrayant. Mais contre les Spurs mercredi soir, c'est un tout autre niveau qui attendra les Phocéens. Les hommes d'Antonio Conte sont eux-aussi en pleine bourre et compteront démarrer leur campagne européenne de la meilleure des manières possibles. Surtout qu'apparemment, on n'est pas des plus inquiets du côté des fans de Tottenham.

L'OM, l'Angleterre n'y croit pas du tout

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Invité sur l'antenne d'RMC, Julien Laurens a en effet indiqué qu'en Angleterre, l'OM ne parlait pas à grand-monde, surtout à Tottenham. « Même quand tu joues contre les grands clubs européens, les Anglais, ça ne les intéresse pas. Donc l'OM ou les clubs français, encore moins à part le PSG. Ils ne savent pas qui est Tudor. On a parlé un peu de Bielsa parce qu'il a été à l'OM avant d'aller à Leeds. Ils regardent les stats. Les derniers résultats de l'OM en Ligue des Champions, ça les fait beaucoup rire », a notamment indiqué le journaliste basé en Angleterre, ce qui ne manquera certainement pas de titiller les joueurs phocéens et leurs supporters. Pour ce déplacement de l'Olympique de Marseille à Londres, Igor Tudor ne pourra pas compter sur les services d'Alexis Sanchez, suspendu. Le Croate devra donc trouver d'autres solutions offensives pour permettre à ses hommes d'exister offensivement face à Tottenham. Dans un groupe très homogène avec le Sporting et Francfort, les Phocéens seraient bien inspirés d'aller faire un coup pour leur entrée en lice en C1.