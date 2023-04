L’OM c’est pas Vérone, Igor Tudor sèchement recadré

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Vendredi soir, l’OM a encore perdu des points à domicile en concédant le match nul face à Montpellier. La dynamique n’est pas bonne pour l’équipe d’Igor Tudor, qui a perdu sa deuxième place ce week-end au profit de Lens.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille tire la langue. Pour le moment, l’équipe d’Igor Tudor est sauvée par ses excellents résultats à l’extérieur, à Rennes ou encore à Reims plus récemment. En revanche, l’OM enchaîne les contre-performances au Vélodrome et les points perdus à domicile commencent sérieusement à irriter les supporters ainsi que les observateurs. Contre Montpellier vendredi soir, le technicien croate a pourtant tenté d’inverser le cours des choses en faisant tourner son effectif avec notamment la titularisation de Vitinha à la pointe de l’attaque.

Eric Di Meco met un coup de pression à Igor Tudor

Malgré cela, la prestation a été insuffisante et le résultat n’a pas été celui espéré. Ce qui vaut quelques critiques à Igor Tudor, lequel commence à faire l’objet de certains doutes de la part des supporters et des consultants à l’instar d’Eric Di Meco, qui a évoqué le cas de l’ex-entraîneur du Hellas Vérone sur RMC. « Ne jamais oublier que Tudor, c'est un entraîneur qui n'a jamais entraîné à ce niveau-là. C'est à dire dans une équipe avec une telle pression et des échéances importantes. Ce n'est pas à Vérone qu'il avait cette pression. A la Juve, il était adjoint. Ce n'est pas pareil. Lui aussi, dans ce sprint final où cela se resserre, peut-être qu'il fait des erreurs. C'est ce que l'on appelle l'expérience ou l'apprentissage » a évoqué Eric Di Meco.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Pour l’ancien défenseur de l’OM, Igor Tudor doit revenir à ses fondamentaux et doit impérativement arrêter de prendre des risques en faisant tourner son équipe dans les dernières semaines de la saison. Contre le MHSC vendredi, des joueurs comme Chancel Mbemba ou encore Cengiz Ünder étaient sur le banc. Des titulaires qui ont fait le succès de Marseille cette saison et dont Igor Tudor ne peut pas se passer pour la simple et bonne raison qu'il n'a finalement pas tant de marge que cela au niveau de son effectif, contrairement à ce que l'on a pu penser en Provence à un moment.

Un effectif pas si riche que ça à l'OM ?

« Face à Montpellier, il a des mecs qui reviennent de sélection comme Chancel Mbemba, qui a fait deux matchs pleins dans les dix jours. Cengiz Under aussi donc il les a mis un peu au frais. Tudor a senti qu'il pouvait un peu se le permettre. Moi, je pense qu'il ne peut pas se le permettre. Pour le sprint, il faut qu'il y ait tout le monde sur le terrain. C'est à dire que les tauliers, il faut qu'ils soient sur le terrain. Quitte à les sortir à la 60e minute s'ils ont fait le job » analyse le consultant de RMC, inquiet pour la fin de saison de l’OM et qui commence à émettre des doutes de plus en plus sérieux à l’égard d’Igor Tudor, dont l’équipe est désormais troisième de Ligue 1 à égalité avec Lens et seulement trois points devant Monaco.