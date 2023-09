L'OM c'est l'enfer, Tudor avait prévenu Longoria

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si l'été a été plein de promesses à Marseille, la suite s'avère être désastreuse. Marcelino a déjà quitté le club phocéen et Pablo Longoria subit l'incessante pression des supporters. Igor Tudor l'avait prévenu.

L'Olympique de Marseille est assurément un club à part en France. La pression est systématiquement présente sur les épaules de la direction, des joueurs et de l'entraîneur. Dans une ville phocéenne, passionnée par le football, il peut être difficile de travailler dans un tel environnement. Pablo Longoria vient récemment de le comprendre après une réunion survenue le lundi 18 septembre à la Commanderie. Plusieurs groupes de supporters ont été particulièrement véhéments envers la direction de l'OM. Ce qui a poussé Marcelino à partir et Pablo Longoria qui est également proche de quitter ses fonctions. Dans un entretien à La Provence, le président de Marseille révèle le calvaire qu'il a enduré et revient sur la situation d'Igor Tudor à l'OM la saison passée. Le technicien croate avait déjà prévenu Longoria.

Tudor a conseillé Longoria de quitter l'OM

« Ce qu’Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Il s’est retrouvé dans un club où tout le monde était contre lui. Beaucoup de monde s’organisait pour faire monter la tension contre lui. Il y a eu des appels aux groupes de supporters pour faire partir le coach. Quand je suis rentré à Marseille, je sentais que la pré-saison ressemblait à la 37e journée du championnat, où tu joues ta vie. Ça, ce n’est pas normal. On dit que je l’ai fait démissionner. Alors qu’on continue de parler et qu’on est proches ! Il m’a dit, je pars, tu dois partir avec moi parce qu’ils vont venir te prendre. J’ai été inconscient et je n’ai pas vu venir la situation » a avoué le dirigeant espagnol, dont l'avenir à l'OM est particulièrement incertain. La cassure avec les supporters est totale, et le dirigeant ne semble pas vraiment désireux de continuer l'aventure malgré un travail jusque-là globalement apprécié. Surtout dans ces conditions.