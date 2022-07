L'OM bloqué au mercato, McCourt et Strootman coulent le navire

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après avoir conclu plusieurs arrivées, l'OM temporise sur le marché des transferts. Le club phocéen doit maintenant vendre pour continuer ses achats. Le cas le plus symbolique des difficultés marseillaises reste celui de Kevin Strootman.

C'est l'objectif des grands clubs français cet été, dégraisser un effectif trop conséquent. Une donnée que l'on retrouve au PSG, à l'OL mais aussi du côté de l'OM. Cela est d'autant plus vrai pour les Marseillais que leur propriétaire Frank McCourt a été clair à ce sujet. L'homme d'affaires américain s'était entretenu avec Pablo Longoria au début de l'été pour lui faire comprendre qu'il n'allait pas dépenser indéfiniment. En d'autres termes, l'OM doit aussi savoir se financer et cela passe par des ventes plus nombreuses. Dans ce domaine, Longoria éprouve bien plus de difficultés que pour dénicher des nouvelles recrues.

Le gênant Strootman laisse l'OM à l'arrêt au mercato

Si Clauss, Mbemba, Touré ou encore Suarez ont été recrutés à des prix plus ou moins élevés, les partants n'ont pas pu compenser ces achats. Kamara est parti libre, Henrique et Radonjic ont eux été prêtés. La seule satisfaction olympienne est d'avoir su se libérer du salaire de Steve Mandanda qui n'a toutefois pas rapporté non plus d'indemnités. Mais, la vraie épine dans le pied marseillais reste le cas de Kevin Strootman et de son monstrueux salaire.

Ca bloque entre Kevin Strootman, l'OM et le Hellas Vérone. Les différentes parties continuent de discuter mais pour le moment, on est loin d'un accord mais si du côté marseillais on veut y croire... https://t.co/llu1Rh9wrW — Sébastien Denis (@sebnonda) July 25, 2022

Le Néerlandais ne fait pas recette sur le marché et cela empêche l'OM de poursuivre sur sa lancée au niveau des recrutements. Comme le précise le journal La Marseillaise, le club phocéen ambitionne de récupérer le défenseur serbe de l'Hellas Vérone Darko Lazovic. Un échange avec Strootman était même envisagé. Cependant, l'opération est au point mort à cause de la forte rémunération du milieu batave. Ce poids lourd dans les finances de l'OM empêche aussi d'autres recrutements. De quoi gêner les plans marseillais alors que la saison approche et que la Ligue des champions débute dans un peu plus d'un mois.