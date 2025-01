L'OM blinde Rongier et offre deux joueurs à Rennes

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Valentin Rongier, le Stade Rennais s’est heurté au refus catégorique de l’OM de lui vendre son milieu de terrain. Les deux clubs pourraient néanmoins faire affaire sur d’autres dossiers cet hiver.

Depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont régulièrement associés dans la presse, et pas uniquement car Jorge Sampaoli, qui a fait le bonheur de l’OM durant une saison, est désormais sur le banc du club breton. En grande difficulté, Rennes aimerait piocher dans l’effectif de Roberto De Zerbi afin de se renforcer. Les noms de Valentin Rongier et de Lilian Brassier ont notamment été cités. En ce qui concerne l’ancien Nantais, le coach italien a mis son véto et il n’y a donc aucune chance que Rongier s’en aille au mois de janvier. Quant à Brassier, la piste ne fait pas l’unanimité à Rennes et Sampaoli n’est pas le plus grand fan de l’ancien Brestois.

Malgré tout, il n’est pas impossible que Pablo Longoria et Arnaud Pouille fassent affaire lors de ce mois de janvier. Dans son édition du jour, L’Equipe rapporte que deux autres joueurs de l’Olympique de Marseille intéressent grandement les dirigeants du Stade Rennais, il s’agit de Chancel Mbemba et de Bamo Meïté, deux joueurs qui ne jouent pas depuis le début de la saison. La venue du défenseur congolais sera toutefois difficile, car le joueur est bien décidé à aller au bout de son contrat, qui expire en juin prochain, afin de signer où il l’entend cet été et négocier au mieux une juteuse prime à la signature.

Rennes est chaud sur Bamo Meïté

Le dossier Bamo Meïté est en revanche plus ouvert. L’ancien défenseur de Lorient est courtisé en Ligue 1, où Nantes a pris des renseignements tandis que Montpellier en fait une priorité. Mais pour l’OM, un prêt sans option d’achat n’est pas envisageable. Le club phocéen veut se séparer définitivement de son joueur, via un transfert sec ou dans le pire des cas un prêt avec obligation d’achat. Le profil du joueur, rapide et bon relanceur, semble correspondre à Jorge Sampaoli, qui pourrait cette fois donner son feu vert. Reste maintenant à voir si un accord total pourra être trouvé, ce que l’on espère farouchement à Marseille, qui aimerait dégraisser en défense pour recruter un second joueur dans ce secteur de jeu, après avoir bouclé la venue au début du mois de Luiz Felipe.