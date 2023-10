L’OM battu à Monaco, c’était un complot contre Gattuso

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Pour sa première sur le banc de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a perdu face à l'AS Monaco. Un match très serré et spectaculaire, mais clairement perdu d'avance pour le coach italien sur le plan de l'historique des statistiques.

En dépit d'un but de Ndiaye dès la première minute, l'OM s'est incliné 3-2 sur le terrain de l'AS Monaco. Marseille a mené deux fois au score, grâce ensuite à un but de Samuel Gigot, avant d'être repris par un doublé d’Akliouche et autre but de Folarin Balogun. Si Gennaro Gattuso a pendant quelques minutes, cru à un succès, l'histoire démontre que c'était presque mission impossible. Sur les 11 derniers entraîneurs de l'OM, aucun n'est parvenu à remporter son premier match à l'extérieur. Avec un bilan de 6 matchs nuls et donc 5 défaites, en prenant en compte les entraîneurs intérimaires. La dernière fois qu'un coach de l'OM a remporté son premier match à l'extérieur, il faut remonter à Elie Baup, en août 2012. Les Marseillais s'étaient imposés 1-0 à Reims. Depuis, c'est une longue disette.

La défaite de Gattuso pour sa première, c'était inévitable

Même si le match était perdu par l'OM avant même d'être disputé selon les statistiques, la formation de Gennaro Gattuso a affiché un beau visage. Les promesses sont belles pour l'avenir et l'Italien aura l'occasion de confirmer contre Brighton en Europa League, puis contre Le Havre, afin de s'offrir un premier succès en Ligue 1. En tout cas, le réveil est attendu rapidement, sachant que l'OL vient de démontrer que changer d'entraineur n'était pas une garantie pour marquer des points. L'Italien a signé un contrat d'une saison avec une option d'une année supplémentaire en cas de qualification pour la Coupe d'Europe. Autant dire que c'est un objectif primordial, que ce soit pour l'ancien milieu de terrain ou pour la direction du club de la cité phocéenne.