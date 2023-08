L'OM active la piste Al-Musrati au milieu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Confronté au départ probable de Mattéo Guendouzi et au potentiel transfert d’Azzedine Ounahi en Angleterre, l’OM a activé la piste Al-Musrati.

Et si finalement, l’Olympique de Marseille recrutait un milieu défensif dans la dernière ligne droite du mercato ? Ce scénario n’était pas vraiment à l’ordre du jour car Marcelino avait confié que le départ de Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome ne serait pas compensé numériquement. Depuis mercredi matin, on sait toutefois qu’un départ est également possible pour Azzedine Ounahi, qui fait l’objet de négociations concrètes entre Marseille et le club anglais de Brentford. Dans le cas où l’OM viendrait à perdre deux milieux de terrain d’un coup, Pablo Longoria devrait réagir et selon les informations de L’Equipe, la piste Al-Musrati, milieu défensif de Braga, est actuellement creusée.

Des premiers contacts ont été pris entre Marseille et le club portugais afin de discuter du transfert du joueur de la Libye (42 sélections). Titulaire indiscutable à Braga depuis plusieurs saisons, le joueur de 27 ans est valorisé à hauteur de 16 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt mais pour l’heure, aucune somme n’a fuité dans la presse pour son potentiel transfert vers l’Olympique de Marseille.

Al Musrati, un dossier lié à Ounahi ?

L’information sera laquelle l’OM veut recruter Al-Musrati a rapidement été démentie par le compte spécialisé la Mintue OM mais L’Equipe de son côté affirme que la première offre officielle du club pour le joueur de Braga est imminente. Ce dossier sera donc à suivre de près dans les prochains jours alors que le mercato ferme officiellement ses portes vendredi soir et que d’ici là, l’OM aura officialisé le départ de Mattéo Guendouzi vers la Lazio pour 18 millions d’euros. Le dossier Al-Musrati sera peut-être lié à celui d’Azzedine Ounahi et pour l’heure, on ignore si le club phocéen et Brentford sont proches de trouver un accord pour le potentiel transfert de l’international marocain.