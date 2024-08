L'OM accepte l'offre, Moukoko arrive ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En marge des pistes Elye Wahi et Eddie Nketiah, l’OM cible toujours Youssoufa Moukoko. Mais le club phocéen a pris un énorme coup de pression du Borussia Dortmund dans le dossier de l’attaquant allemand.

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille doit vite renforcer son secteur offensif. Le club phocéen a bouclé les signatures de Valentin Carboni au poste de meneur de jeu et de Mason Greenwood pour animer le flanc droit mais désormais, il est urgent pour Roberto De Zerbi de voir arriver un avant-centre et un ailier gauche. Ces derniers jours, les noms d’Eddie Nketiah, d'Elye Wahi et de Youssoufa Moukoko reviennent avec insistance. Et si le club olympien a conclu un accord avec chacun des trois joueurs, il est plus difficile de s’entendre avec les clubs vendeurs.

OM : Longoria n'avance plus, Lille débarque pour Moukoko https://t.co/hQWUUWD7Ju — Foot01.com (@Foot01_com) August 11, 2024

La piste la plus simple à concrétiser semblait être celle menant à Youssoufa Moukoko, le Borussia Dortmund ayant bien l’intention de se séparer de l’attaquant allemand de 19 ans. Mais la semaine passée, Bild a fait savoir que le BVB avait refusé une première offre de l’OM, jugée « ridicule » par l’état-major du récent finaliste de la Ligue des Champions. Pablo Longoria a pris une gifle, mais il n’a pas laissé tomber le dossier pour autant. Au contraire, le président de l’Olympique de Marseille serait revenu à la charge pour recruter le natif de Yaoundé, avec une offre nettement plus conforme aux exigences du Borussia Dortmund.

L'OM se plie aux exigences du Borussia Dortmund ?

Toujours selon Bild, les positions des deux clubs se sont rapprochées et un dénouement est espéré cette semaine. La position du Borussia Dortmund vis-à-vis de Youssoufa Moukoko n’a pas changé, le club souhaite toujours s’en séparer et pourrait accepter une offre de prêt avec une option d’achat avoisinant les 20 millions d’euros. Reste maintenant à connaître les conditions de cette option d’achat, et c'est d’ailleurs ce que négocient actuellement les deux clubs avant de finaliser le deal. Egalement courtisé par Lille, Youssoufa Moukoko a donné depuis plus d’une semaine son accord à l’OM et attend patiemment que le transfert se règle pour rejoindre Roberto De Zerbi en Provence. Ce qui laisse penser que tôt ou tard, les négociations aboutiront... mais aux conditions du Borussia Dortmund.