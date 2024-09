L’OM a vraiment une chance incroyable

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Si l’Olympique de Marseille a énormément recruté cet été, la véritable star du mercato phocéen se nomme Roberto De Zerbi, dont les débuts sur le banc sont remarqués. Ancien joueur de l’OM et de retour au club cet été, Fabrizio Ravanelli a encensé son compatriote italien.

L’Olympique de Marseille réussit son début de saison. Le club phocéen compte déjà sept points au compteur sur neuf possibles et a marqué les esprits sur le plan offensif avec dix buts inscrits en trois journées. Si les Phocéens doivent encore s’améliorer défensivement, Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur de l’OM, a déjà su imposer sa patte et ses idées au sein d’un collectif qui a été fortement renouvelé cet été. Pour le moment, l’ancien coach de Brighton réussit de bonnes choses malgré le chantier estival et a déjà été encensé par les supporters. Ancien joueur du club entre 1997 et 2000 et de retour à l’OM en tant que conseiller institutionnel et sportif de la formation marseillaise, Fabrizio Ravanelli a dit tout le bien qu’il pensait de son compatriote italien, dans le cadre d’une interview accordée à La Provence ces dernières heures.

Ravanelli sous le charme de De Zerbi

L’ancien entraîneur de l’AC Ajaccio n’a pas peur de le dire, De Zerbi fait selon lui partie de l’élite mondiale des entraîneurs : «Un nouvel entraîneur est arrivé, s'est mis au service du président et de Benatia, on forme une belle équipe. C'est l'un des coaches les plus importants du monde, il faut le dire ! On a la chance qu'il soit un entraîneur à part. Il ne prend pas seulement en considération la grandeur du club mais aussi l'amour de ses supporters, la stratégie, le fait qu'il soit partie prenante sur le mercato. Son état d'esprit et son idée du foot ont fasciné les joueurs, qui n'ont jamais vu ça dans leur carrière. Quand un entraîneur arrive dans un vestiaire, le joueur a besoin d'une seconde pour comprendre qui il a en face de lui», a-t-il développé. L’OM a un coup à jouer cette saison puisque contrairement à la quasi-totalité de ses concurrents, il n’aura pas de Coupe d’Europe à jouer. Le bon moment pour frapper fort et aller chercher le PSG ? Les prochains mois permettront d’avoir une idée précise des ambitions de l’OM cette saison.