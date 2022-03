L'OM a une idée géniale en Egypte

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ahmed Zayed dit « Zizo » a du succès auprès des clubs de Ligue 1. L'ailier du club égyptien de Zamalek intéresse notamment l'OM.

Marseille, la ville qui a vu naître Zinédine Zidane surnommé Zizou en 1972, va t-elle bientôt accueillir son presque homonyme. Zizo voilà comment est appelé Ahmed Zayed en Egypte. Le milieu international, qui évolue ailier droit, fait le bonheur du grand club de son pays Zamalek. Elu meilleur joueur du championnat, il a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives en 16 matches. Des performances couplées à celles qu'il a réalisé avec son pays lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations suscitent l'intérêt de nombreux clubs européens, notamment en France.

Best player in Egypt 2021 award

🥇 pic.twitter.com/PHMoNdZbAN — Zizo (@zizo_official25) March 21, 2022

L'OM garde un œil sur Zizo pour l'été prochain

Parmi les écuries françaises intéressées par le joueur égyptien, l'OM figure en bonne place. Selon Footmercato, le club olympien a mis Zizo sur ses tablettes pour le prochain mercato estival. Le profil de l'ailier droit n'a pas échappé aux hommes de Pablo Longoria. Toutefois, le niveau de Zizo dans un championnat européen majeur reste une énigme. Avant de retourner dans son pays et d'aller à Zamalek, Zizo a évolué en Belgique au Lierse où il a connu une relégation en seconde division. Il a ensuite évolué au Portugal avec le Nacional Madeire et avec Moreirense. Avec ces trois équipes, il n'a inscrit que sept petits buts en quatre ans. Ce n'est pas forcément très rassurant mais, lors des trois dernières années, il a su afficher un niveau intéressant étant vice-champion d'Afrique avec sa sélection en janvier dernier. Surtout, connaissant les qualités de recrutement des troupes de Pablo Longoria, on peut estimer qu'il possède un minimum de football. Peut-être pas autant que son idole française, un certain Zidane, mais suffisamment pour faire chavirer le Vélodrome.