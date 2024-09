L’OM a une chance incroyable, La Provence y voit un signe

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a débuté la saison sur les chapeaux de roue et en profite pour se mettre à la hauteur du PSG. La Provence explique cette belle entame et cite notamment une part de chance.

En dehors des contestations sur l’arbitrage dont l’OM estime être victime, tout va pour le mieux à Marseille. Avec un bilan quasiment parfait de quatre victoires et un nul, les Olympiens occupent la première place de Ligue 1 en compagne de Monaco et du PSG, signe d’une saison qui démarre de manière convaincante. Pour expliquer cette réussite soudaine, surtout par rapport à l’exercice précédent, il y a de nombreuses raisons. Le recrutement très ambitieux, l’arrivée de joueurs confirmés et au-dessus du niveau moyen de la Ligue 1, la touche Roberto De Zerbi pour la qualité de jeu et l’envie de se dépasser et aussi une bonne dose de réussite. C’est par cette « chance » que La Provence explique également le très bon début de saison de l’OM, même si les arguments avancés sont pour certains assez alambiqués.

L'OM a les meilleurs ratios d'xG de Ligue 1

3️⃣ buts marqués par 3️⃣ joueurs en sortie de banc : une première dans l’histoire de l’OM ! 🔵⚪️



🧠 Revivez le coaching gagnant de 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 lors d’#OLOM avec le 𝑷𝑳𝑨𝒀𝑬𝑹𝑺 𝑪𝑨𝑴 by Cébé 🕶️ pic.twitter.com/F1vJTNLMvy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2024

« Il est encore bien tôt pour évoquer « la chance du champion », mais force est de constater qu’à l’exception des coups de sifflet, tout sourit à l’OM depuis la reprise. L’entame de match à Brest, les cadeaux de Toulouse, les maladresses niçoises et lyonnaises, ainsi que l’improbable reprise d’Ulisses Garcia… », énumère le quotidien local, qui se base aussi dans sa réflexion sur des chiffres étonnants. Car les statistiques sont très parlantes puisque l’OM est l’équipe qui réussit à tirer le meilleur de ses occasions, avec 7,9 buts attendus (les fameux expected goals) depuis le début de la saison, mais pour le double de buts réellement inscrits, soit 15. Personne ne fait mieux en Ligue 1, et de loin. Même chose défensivement, où avec les incroyables occasions de l’OL concédées ce dimanche, ce sont 4 ou 5 buts qui auraient du rentrer dans les buts de Rulli selon les stats, mais le gardien argentin n’en a concédé que deux. Une réussite totale, à l'image des changements effectués par Roberto De Zerbi au Groupama Stadium, puisque les trois buts ont été marqués par des remplaçants.

Mais à l’image de cette victoire à Lyon, cette réussite n’est pas uniquement de la chance ou du hasard, et correspond aussi à un état d’esprit déterminé. La preuve, malgré l’énorme domination lyonnaise ce dimanche et le fait qu’en rejouant le match 10 fois, l’OM le perdrait surement 8 ou 9 fois, personne ne peut contester que les Marseillais sont allés chercher les trois points avec un panache incroyable dans cet Olympico.