L'OM a trouvé sa nouvelle star, elle pèse 31 buts ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Ce n'est probablement pas le plus célèbre des attaquants qui évoluent en Europe, mais pourtant la saison passée il a marqué 31 buts avec le FC Porto. Mehdi Taremi, la star du football iranien serait sur les tablettes de Pablo Longoria et de l'OM.

L’incertitude étant toujours de mise concernant Alexis Sanchez, et les performances de Vitinha étant encore mitigées, l’Olympique de Marseille veut aborder la saison 2023-2024 avec un nouveau renard des surfaces. A en croire Hatam Shiralizadeh, journaliste iranien pour Tasmin News, Pablo Longoria pourrait bien avoir trouvé son bonheur au Portugal. En effet, notre confrère affirme que Mehdi Taremi, l’attaquant superstar de l’équipe d’Iran (33 buts en 66 matchs internationaux) qui évolue actuellement au FC Porto (31 buts cette saison dont 5 en Ligue des champions) a reçu une offre très intéressante de l’OM. De quoi faire saliver les fans marseillais, tant Taremi est un vrai prodige offensif, même si n'est pas dans les projecteurs.

Taremi est une machine à marquer des buts

Recruté par Porto il y a trois ans pour 4,7 millions d’euros, Mehdi Taremi est à un an de la fin de son engagement avec les Dragons et les dirigeants portugais seraient prêts à le céder dès ce mercato. « Mehdi Taremi a reçu une belle offre d'un grand club français. Autant que je sache, ce n'est pas le PSG et je suppose que l'offre vient de l'Olympique de Marseille. Le meilleur buteur de Porto veut disputer la Ligue des champions et les Phocéens peuvent se qualifier pour la C1 », précise le journaliste iranien, qui pense que l'attaquant qui vient de gagner la Nations Cup d'Asie centrale avec l'Iran en marquant six buts, est susceptible d'accepter l'offre marseillaise. Pour cela, Porto attend tout de même autour de 15 millions d'euros, ce sera le prix à payer pour s'offrir un buteur de 30 ans. On ne sait pas si l'OM ira jusque-là après les 32 millions d'euros lâchés à Braga pour Vitinha cet hiver.